Старостенко рассказала, какая ситуация с кроватями для больных коронавирусом

magictr | 04.02.2022 | Новости | Комментариев нет

Старостенко рассказала какая ситуация с койками для больных коронавирусом» В Киеве сейчас занято 26% коек, выделенных для больных COVID-19. Фото: КГГА Несмотря на рост количества новых случаев заболеваемости COVID-19, ситуация с госпитализацией и нагрузкой на медицинскую систему Киева — контролируемая.</p> <p>По состоянию на сегодняшний день занятость коек в больницах, выделенных под пациентов с короном составляет только 26%. Об этом рассказала <strong>заместитель председателя КГГА Галина Старостенко.</strong></p> <p>По ее словам, благодаря высокому уровню вакцинации против COVID-19 в столице, заболевания в большинстве случаев протекают в легкой и средней форме. Впрочем, замглавы КГГА обратила внимание на тенденции увеличения заболеваемости среди детей.</p> <p>«Уже более недели мы наблюдаем более 300 случаев детской заболеваемости COVID-19. Поэтому призываем родителей быть осмотрительными и при первых симптомах простуды у ребенка — оставлять его дома, чтобы предотвратить распространение болезни», — сказала Анна Старостенко.</p> <p>Она еще раз призвала горожан соблюдать карантинные ограничения, а также простых правил: носить маски, хранить дистанции, мыть руки, обрабатывать их дезинфицирующими средствами, проветривать помещение и делать влажную уборку. А при первых признаках болезни — оставаться дома и ограничить общение с другими. Как сообщили в пресс-службе КГГА, на сегодняшний день в столичных больницах находятся 1511 больных COVID-19 Еще 74 взрослых и восемь детей лежат с подозрением на заболевание. В тяжелом состоянии — 866 пациентов.</p> <p>На кроватях интенсивной реанимации –189 больных, 26 — подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, еще 96 находятся на неинвазивной искусственной вентиляции. Кислородной поддержки нуждаются 1155 больных.</p> <p>За прошедшие сутки в Киеве зафиксировали 2869 случаев заболевания коронавирусом. Это на 432 случая больше, чем накануне.</p> <p><strong>Александр ГАЛУХ</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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