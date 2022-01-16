Старинные скульптуры Пинзеля «задержатся» в столице до 10 февраля: где увидеть
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Выставка в художественном центре «Хлебня». Фото: София Киевская
В Национальном заповеднике «София Киевская» продолжается экспозиция «Катарсис», открывшаяся еще в конце прошлого лета в рамках фестиваля высокого искусства Bouquet Kyiv Stage.
Йогана-Георга Пинзеля, работы его ученика Франциска Олэндского и современного украинского художника Александра Животкова, что не были ранее представлены широкой зрительской аудитории. «Катарсис — один из самых главных терминов и идей для барочного искусства. В отличие от пафосного и пылкого катарсиса барочного искусства у Животного это философский, раздумчивый и спокойный катарсис современности. Эта эмоция особенно нужна сегодня, в сложные времена страхов и сомнений», — отмечает куратор проекта Татьяна Волошина.
Фрагмент экспозиции. Фото: София Киевская
Фото: София Киевская
Трех мастеров разных эпох объединяет выбор техники — резьба по дереву и религиозная тематика произведений. По мнению искусствоведов, Ангелы Пинзеля и Олендзкого чем-то похожи между собой по стилистике — в работах ученика прослеживается влиятельная рука учителя.
Посетители могут увидеть две удивительные деревянные скульптуры выдающегося Иоганна Георга Пинзеля: «Святая Анна» (одно из последних произведений, вытесанная в 1761 году для храма в городе Монастыриске на Тернопольщине) и «Голова Ангела» Франковщине).
Творчество ученика Пинзеля — Франциско Олендского, представленное тремя работами: «Фигура с ребёнком» и двумя фигурами ангелов.
Франциск Олендский «Фигура с ребенком». Фото: София Киевская
Скульптуры происходят из коллекции Львовской галереи искусств и экспонируются в Киеве впервые.
Работы современного художника Александра Животкова— особенные, их трудно с кем-то спутать. Они перекликаются с мастерами XVIII века, но наполнены уже современным содержанием. В экспозиции представлены: «Оранта», «Спас», «Богородица», «Древо жизни» , три произведения из серии «Врата». И хотя некоторые из работ, кажется, совершенно абстрактны, узнаваемые образы четко вырисовываются в каждой из них.
Фрагмент экспозиции. Фото: София Киевская задержатся в столице до 10 февраля: где увидеть» />
Фото: София Киевская
Фото: София Киевская
Скульптуры Животкова хранятся в музеях и частных коллекциях, успешно продаются на известных аукционах.
Одна из работ художника — деревянное распятие 2 на 3 метра, лично освященное Папой Римским Франциском, украшает холл Университета Папы Римского— Латеранского университета в Риме.
Экспозиция «Катарсис»
Когда: до 10 февраля, график работы: ежедневно: 10:00-17:30;
Где: Выставочный зал «Хлебня» Национального заповедника «София Киевская»
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»