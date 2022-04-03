Станцию ​​«Героев Днепра» на один день превратили в сцену Театра кукол

magictr | 03.04.2022 | Исскуство | Комментариев нет

Состояние «Героев Днепра» в один день превратили в сцену Театра кукол

Станция метро стала сценой для актеров

2-го апреля общественное движение «Волонтеры Оболони» совместно с «Киевским академическим театром кукол» показали спектакль «Мышка и розовая лента» автора и режиссера, заслуженного деятеля искусств Украины Руслана Неупокоева.

Выступление демонстрировали на станции метро «Героев Днепра». Турникет превратился в часть декорации театральной сцены.

«Это наш первый (но точно не последний) спектакль во время войны», прокомментировали в театре, который прекратил работу из-за войны.

Детки радостно восприняли сказочную историю — с первых минут погрузились в интерактивную игру-общение с актерами Викторией Тебеневой и Вадимом Доценко.

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Благодарная зрительница

Станцию ​​«Героев Днепра» в один день превратили в сцену Театра кукол

Актёры и спектакль-урок английского языка, где дети в игровой форме знакомятся с новыми словами. Сюжет спектакля-урока не только развлекательный, но и поучительный, ведь учит не только правильно дружить.

Кроме ярких эмоций, которые маленьким зрителям подарили актеры, «Волонтеры Оболони» подготовили для детей сладкие презенты.

< В столице создали группу психологической поддержки женщинам и девушкам. Киевские специалисты будут оказывать поддержку семьям, женщинам, подросткам, детям, находящимся на станциях метро.

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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