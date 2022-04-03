Станцию «Героев Днепра» на один день превратили в сцену Театра кукол
Станция метро стала сценой для актеров
2-го апреля общественное движение «Волонтеры Оболони» совместно с «Киевским академическим театром кукол» показали спектакль «Мышка и розовая лента» автора и режиссера, заслуженного деятеля искусств Украины Руслана Неупокоева.
Выступление демонстрировали на станции метро «Героев Днепра». Турникет превратился в часть декорации театральной сцены.
«Это наш первый (но точно не последний) спектакль во время войны», прокомментировали в театре, который прекратил работу из-за войны.
Детки радостно восприняли сказочную историю — с первых минут погрузились в интерактивную игру-общение с актерами Викторией Тебеневой и Вадимом Доценко.
Благодарная зрительница
Актёры и спектакль-урок английского языка, где дети в игровой форме знакомятся с новыми словами. Сюжет спектакля-урока не только развлекательный, но и поучительный, ведь учит не только правильно дружить.
Кроме ярких эмоций, которые маленьким зрителям подарили актеры, «Волонтеры Оболони» подготовили для детей сладкие презенты.
< В столице создали группу психологической поддержки женщинам и девушкам. Киевские специалисты будут оказывать поддержку семьям, женщинам, подросткам, детям, находящимся на станциях метро.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»