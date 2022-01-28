Станция скоростного трамвая «Индустриальная» становится доступной для людей с инвалидностью.
На платформе сделали систему тктильной навигации для слабовидящих. Фото: Кивирада
На станции установили пандусы, нормативные по ширине дверные проемы, турникеты, а также систему визуальной навигации и тактильной навигации на платформе.
Вчера на состоялось выездное совещание, участники которого проверили ход выполнения работ по обеспечению доступности для разных категорий маломобильных групп населения.
Участие на совещании приняли Уполномоченный Киевского городского совета по правам лиц с инвалидностью Леся Петровская, консультант по вопросам безбарьерного пространства Национальной Ассамблеи людей с инвалидностью Украины Евгений Мир и представители КП .
По словам Леси Петровской, на станции установили пандусы, нормативные по ширине дверные проемы, турникеты, а также систему визуальной навигации и тактильной навигации на платформе. В настоящее время продолжается доустройство лестничных маршей.
«В течение текущего года запланировано установить систему наземной (напольной) тактильной навигации: тактильные полосы направляющие, предупреждающие информационные на подходах к станции и станции. А также визуально-тактильные информаторы подъемные механизмы на лестнице из вестибюля станции к посадочным платформам станции «Индустриальная», — отметила Леся Петровская.
По ее словам, в Киеве поэтапно реализуются проекты, которые делают город доступнее для того, чтобы каждая локация в столице стала комфортной для маломобильных групп населения.
В столице проживают более 160 тысяч человек с инвалидностью, из них почти 12 тысяч— дети до 18 лет. Для того, чтобы им был комфортно, город внедряет принципы безбарьерности в новых общественных пространствах, при строительстве сооружений, переоснащает имеющуюся инфраструктуру.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»
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