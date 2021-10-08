Стало известно, как отреставрируют памятник Салавату Юлаеву в Уфе

magictr | 09.10.2021 | Новости | Комментариев нет

Совсем скоро в Уфе начнутся работы по реставрации памятника Салавата Юлаева. Башкирская достопримечательность давно требует основательного ремонта.

Стало известно, как отреставрируют памятник Салавату Юлаеву в Уфе

Стало известно, что памятник увозить из города не планируют. Реставрационные работы проведут справа от постамента.

Как сообщает мэрия Уфы, государственная историко-культурная экспертиза в Санкт-Петербурге дала положительное заключение по проектной документации. Теперь определяется стоимость всей работы по реставрации.

Напомним, ремонтные работы затронут основание памятника, склоны, смотровые площадки и ограждения. Скульптура Салавата Юлаева будет окрашена в сланцево-серый цвет.

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