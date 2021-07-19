Стало известно, где находился 11-летний мальчик, пропавший в Башкирии
19.07.2021 | Новости | Комментариев нет|
В Иглино завершились поиски 11-летнего Артема Юсупова. Мальчика искали на протяжении суток – 17 июля примерно в 11:00 он ушел из дома и пропал.
Родители мальчика не находили себе места. Поисками Артема всю ночь занимались поисковики и сотрудники полиции.
Сегодня, 18 июля, стало известно, что мальчик нашелся целым и невредимым. Волонтер Руслан Хабиров рассказал изданию КП-Уфа, где находился ребенок всю ночь.
Загулялся у друга, там же и остался ночевать, мобильного с собой не было, поэтому предупредить родителей не смог, а потом просто побоялся домой идти, что будут ругаться.
Руслан Хабиров, волонтер