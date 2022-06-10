Стали известны страны, не желающие предоставить Украине статус кандидата в Европейский Союз
Одна из стран-скептиков выразила уверенность в недостаточном соответствии Киева европейским требованиям.
Событие: Американская компания Bloomberg назвали страны, которые блокируют Украине предоставление статуса кандидата в ЕС уже в конце следующей недели.
Детали и комментарии:О том, что две страны Европейского союза пока не видят Украину в статусе кандидата, заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, общаясь в Брюсселе с журналистами. Правда, она отказалась называть эти страны, чтобы «не помешать процессу». По данным Bloomberg, против предоставления статуса выступают Дания и Нидерланды, а Германия предлагает предоставить Украине определенный условный статус кандидата.
В Копенгагене выражают уверенность в недостаточном соответствии Киева европейским требованиям, в частности, критериям, связанным со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств. Украине, как пишет агентство, нужно «принципиально улучшить свою законодательную и институционную базу».
В то же время, большинство европейских стран положительно относятся к заявке Украины. На встрече послов ЕС Польша, Ирландия и Литва призвали принять решение в пользу Украины, представители Эстонии отметили необходимость дать Киеву надежду. Ускоренного пути для приобретения этого статуса не существует, и Украине все еще нужно преодолеть возражения ключевых государств, выступающих против расширения блока, поскольку решение о предоставлении Украине статуса кандидата на членство должно быть единогласным.
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Вердикт о предоставлении статуса кандидатов в члены ЕС Украине, Грузии и Молдавии лидеры Евросоюза будут принимать на очередном саммите в Брюсселе, который пройдет 23 июня. Этому будет предшествовать заключение Европейской комиссии о готовности трех претендентов на статус членства. Его, как сообщили в Еврокомиссии, обнародуют 17 июня.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ни одна «суррогатная версия» кандидатства Украину не устроит. Впрочем, как сообщает «Европейская правда», в ЕС рассматривают два варианта развития ситуации. План А предусматривает, что Еврокомиссия предоставит вывод о том, что Украина отвечает критериям, и ЕС признает за ней статус кандидата уже сейчас. Все последующие шаги, такие как начало переговоров, будут обусловлены проведением реформ.
План Б, который продвигают несколько столиц, предусматривает, что условия выдвинут уже сейчас, и до их выполнения Украина будет «кандидатом в кандидаты» . Список условий предлагают прописать в выводах Еврокомиссии, чтобы это выглядело не идеей государств-членов, а сама ЕК. На саммите в этом случае Украине сообщат, что она становится лишь «потенциальным кандидатом», а также получает юридически признанную перспективу членства, которая до сих пор формально не зафиксирована ни в одном документе.