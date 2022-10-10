Стала известна сумма денег, которую россия потратила на самый масштабный ракетный удар по Украине magictr | 11.10.2022 | Новости | Комментариев нет Оккупанты накрыли Украину шестью типами ракет. Похожие записи Прокуратура доказала причастность Держгеокадастру к незаконному выделению земли в Чабанах Комментариев нет | Дек 13, 2018 Стабильность — признак мастерства: у мэра Василькова за 3 года ничего не изменилось (ДЕКЛАРАЦИЯ) Комментариев нет | Май 23, 2018 На Васильковщине сгорел второй этаж элитного дачного дома (ФОТО) Комментариев нет | Сен 5, 2017 Мэр Белой Церкви ветировал решение горсовета об увольнении исполкома Комментариев нет | Ноя 2, 2017 Об авторе magictr