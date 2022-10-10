Стала известна сумма денег, которую россия потратила на самый масштабный ракетный удар по Украине

magictr | 11.10.2022 | Новости | Комментариев нет

Оккупанты накрыли Украину шестью типами ракет.

Стала известной сумма денег, которую россия потратила на самый масштабный ракет> </p> <p> Фото Генштаба ВСУ. Схема нанесения государством-агрессором РФ ракетно-авиационных и ракетных ударов по территории Украины. A A+ A++ <i class=

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