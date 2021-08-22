Стала известна судьба пропавшей в Башкирии 20-летней Карины Куцан
22.08.2021 | Новости | Комментариев нет|
В Башкирии завершились поиски пропавшей при загадочных обстоятельствах 20-летней Карины Куцан. Девушку искали больше недели – она пропала 13 августа.
Волонтеры поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт” сразу же принялись за поиски пропавшей без вести девушки. Ориентировка разлетелась в соцсетях и местных СМИ.
Сегодня, 21 августа, стала известно о том, что 20-летняя девушка нашлась живой. Где она находилась все это время – волонтеры не уточняют.