США верят в Украину: в Пентагоне представили новую Национальную стратегию обороны
В ней есть очень интересный момент войны России в Украине.
“Нелепая война Путина против Украины — сильнейшая угроза мировому порядку со времен Второй мировой, — отметил глава минобороны США Ллойд Остин на презентации Новой стратегии обороны. — РФ презирает независимость своих соседей, стремится применить силу, чтобы навязать изменения границ и восстановить имперскую сферу влияния.
— В середине октября в Вашингтоне представили новую Стратегию национальной безопасности, — говорит Тарас Жовтенко, директор Центра исследований проблем национальной безопасности Национального университета “Острожская академия”. — Теперь же министерство обороны США обнародовало новую оборонную стратегию. Это рамочный документ, конкретизирующий военно-оборонительные аспекты национальной безопасности.
— Стратегия нацбезопасности — это основной документ, определяющий основные стратегические приоритеты, касающиеся национальной безопасности США. Он ляжет в основу политики относительно основных угроз, ныне стоящих перед США, — добавляет Денис Москалик, координатор направления международной политики Центра политических исследований “Доктрина”. — Основной акцент в ней сделан на ситуацию безопасности до 2030 года. США впервые сталкивается на поле боя как с потенциальными противниками с двумя ядерными державами — Россией и Китаем.
— Что предусматривает оборонная стратегия США?
● Т. Жовтенко:
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— Приоритетами оборонной стратегии определена защита отечества; сдерживание стратегических нападений на США, сдерживание агрессии, в то же время готовность одержать верх в конфликте, когда это необходимо — отдавая приоритет вызову КНР в Индо-Тихоокеанском регионе и вызову РФ в Европе. Также — создание устойчивых объединенных сил и оборонной экосистемы.
— Какая роль в этом документе отведена России? Россия определена как “острая угроза”. Это означает, что США рассматривают российский режим и действия РФ как прямую опасность для своих национальных интересов и европейских союзников. Но, что важно, в средней и долгосрочной перспективе Россия не рассматривается как страна, которая будет и дальше иметь деструктивный потенциал. Вероятно, США закладывают в стратегию такое видение, что победа Украины над Россией в войне нивелирует РФ как угрозу европейской безопасности.
В геополитическом смысле это означает крах российским неоимперским аппетитам. А вот Китай в стратегии назван долгосрочной угрозой.