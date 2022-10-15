США предоставит Украине военную помощь еще на 725 миллионов долларов. Что входит в новый пакет?
Германия поставила нам первую систему ПВО IRIS-T, а Испания выделит 4 пусковые установки HAWK.
Фото: DW A A+ A++
Событие:Президент США Джо Байден разрешил очередное изъятие оборудования из запасов своего Министерства обороны для Украины. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Детали и комментарии:«14 октября Президент Америки Джозеф Байден делегировал Государственному секретарю Энтони Блинкену полномочия выделить до 725 миллионов долларов на оборонную продукцию и услуги Департамента обороны США, а также на военное обучение с целью оказания помощи Украине. Это разрешение является 23-м изъятием оборудования запасов Министерства обороны США для нашего государства с августа 2021 года», – отметили в главном органе управления украинскими войсками.
Новый пакет поддержки для нашей армии состоит из дополнительных патронов для реактивных систем залпового огня HIMARS, 23-х тысяч артиллерийских снарядов калибра 155-мм, 500 высокоточных артиллерийских и пяти тысяч снарядов систем дистанционного противотанкового минирования пяти тысяч противотанковых снарядов, высокоскоростных и противорадиолокационных ракет, более 200 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств, стрелкового оружия и более двух миллионов патронов к нему, а также медикаментов.
Это объявление произошло после встречи министра обороны США Ллойда Джеймса Остина III с министрами обороны почти 50 стран в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе на этой неделе, на которой лидеры обязались оказать дополнительную помощь в сфере безопасности.
В Генштабе ВСУ назвали некоторые примеры этой дополнительной поддержки.
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«Недавно Германия поставила нам первую из четырех систем противовоздушной обороны IRIS-T. Это важное пожертвование поможет лучше защитить гражданское население от российских авиаударов. Германия также недавно объявила, что поставит больше ракетных систем MARS и гаубиц», — констатируют в главном органе управления. войсками.–Испания объявила, что предоставит четыре пусковые установки HAWK для усиления противовоздушной обороны, Норвегия, Германия и Дания инвестировали в словацкое производство гаубиц».
Следует заметить, что версия системы противовоздушной обороны IRIS-T, которая ныне поставляется в Украину, самая современная и стоит около 140 миллионов евро за единицу. Последние испытания этого комплекса были проведены в конце 2021 года. Даже Бундесвер пока не получил ни одной из таких новейших систем.
«Чтобы удовлетворить новые потребности Украины на поле боя, США будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами. Всего с января 2021 года они выделили более 18,2 миллиарда» долларов на безопасность и 17,6 миллиарда долларов с начала полномасштабного вторжения России на нашу территорию» – отметили в Генштабе ВСУ.
Президент Владимир Зеленский поблагодарил главу США Джо Байдена и американский народ за новый пакет военной помощи. Он назвал его отличным подарком ко Дню защитников и защитниц Украины.