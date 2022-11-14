США планируют новые санкции против тех, кто тайно помогает ?РФ, а ?ООН рассмотрит резолюцию о российских репарациях за войну в Украине
О чем идет речь в проектах этих документов и как они повлияют на Кремль?
Фото: Укринформ A A+ A++ < /i>
Событие:США планируют ввести новые санкции против ряда лиц и компаний, помогающих Кремлю покупать оружие и технику для войны в Украине. Об этом заявила министр финансов США Джанет Эллен во время выступления перед журналистами в рамках саммита G20 на Бали, сообщает информационное агентство Reuters.
Детали и комментарии: Санкции будут касаться 14 физических и 28 юридических лиц лиц. Подробности, на кого именно распространятся ограничения, в том числе на какие технологии будут направлены эти санкции, чтобы прервать российские закупки оружия за границей, Джанет Эллен разглашать не стала.
«Это часть наших больших усилий, направленных на то, чтобы воспрепятствовать военным усилиям России и отказать ей в необходимом оборудовании из-за санкций и экспортного контроля» – сказала она.
По данным западных аналитиков, Россия всячески пытается избежать ранее введенных санкций. В частности, покупает товары военного и невоенного назначения тайно, избегая отслеживания. Фабрики Северной Кореи шьют зимнюю форму для российских военных в Украине, что является нарушением санкций ООН.
Читайте также: Новые зверства. Оккупанты вдесятером изнасиловали 12-летнюю девочку и забили до смерти заключенного, побывавшего в плену ВСУ
Тем временем, Генеральная Ассамблея ООН на 11-й чрезвычайной специальной сессии собирается рассмотреть резолюцию, призывающую к созданию механизма компенсации Киеву ущерба, нанесенного войной РФ против Украины. Проект документа размещен на сайте ООН, пишет УНН. В нем под названием «Содействие осуществлению правовой защиты и обеспечению возмещения ущерба в связи с агрессией против Украины» предлагается Генассамблее признать, что «российская федерация должна быть привлечена к ответственности за любые нарушения международного права в Украине или против Украины, включая ее агрессию в нарушение Устава ООН, а также какие-либо нарушения международного гуманитарного права и международного права прав человека и что она должна иметь правовые последствия всех своих международно противоправных деяний, включая возмещение ущерба, в том числе любого ущерба, причиненного такими действиями».
В проекте резолюции признается «необходимость создания в сотрудничестве с Украиной международного механизма для возмещения ущерба, потерь или ущерба, что является следствием международно противоправных действий российской федерации в Украине или против Украины». 193 странам-членам ассамблеи предлагается рекомендовать «создание государствами-членами в сотрудничестве с Украиной международного реестра вреда для регистрации в документальной форме доказательств и сведений, содержащихся в заявлениях об ущербе, потерях или ущербе, причиненных всем заинтересованным физическим и юридическим лицам, Украина в результате международно противоправных действий российской федерации в Украине или против Украины, а также для содействия сбору доказательств и координации такой деятельности».
Генеральная Ассамблея ООН запланировала голосовать резолюцию, требующую привлечь Россию к ответственности за нарушение международного права через вторжение в Украину, включая выплату репараций, на понедельник, отмечает AP. В отличие от резолюций Совета Безопасности ООН, резолюции Генеральной Ассамблеи не имеют обязательной юридической силы, но они отражают мировое мнение.