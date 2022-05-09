США передали Украине почти все обещанные гаубицы
США отправили в Украину по меньшей мере 85 из 90 155-миллиметровых гаубиц M777 — это сверхлегкие полевые гаубицы британского производства. Их вес составляет 4,2 тонны, что значительно меньше аналогов и упрощает их транспортировку. Перевозить М777 могут даже транспортные вертолеты или конвертопланы СV-22. Гаубица отличается от пушки тем, что обычно ведет огонь не прямой наводкой, а навесными выстрелами. Поэтому стволы у гаубиц часто более короткие и во время боевого применения направлены вверх. Дальность эффективного огня М777 – 24 километра., которые Штаты обязались предоставить Вооруженным силам Украины в пределах последних пакетов военной помощи.
Об этом сообщает CNN из ссылкой на чиновника Министерства обороны США.
По его данным, Украина уже получила 110 тысяч боеприпасов для предоставленных гаубиц из обещанных 184 тысяч. Кроме того, представитель Пентагона проинформировал, что более 310 украинских артиллеристов прошли обучение по пользованию гаубицами M777, еще более 50 военных продолжают обучение. Также по меньшей мере 20 украинских защитников овладели дроном Phoenix Ghost, 60 украинцев научились управлять бронетранспортером M113, еще 15 воинов научились пользоваться мобильной радиолокационной системой ПВО Q64.
Американский чиновник также добавил, что в последние дни в пункты отправления в Украину поступило 13 поставок вооружения из семи стран мира. Речь идет о бронированных автомобилях, электрогенераторах, радарах и винтовках.
Ранее, 28 апреля, спикер Пентагона Джон Кирби сообщил, что в Украину прибыло более половины из 90 гаубиц M777.
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Что известно
- 9 мая президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении Украине оборонной помощи по упрощенной процедуре — так называемый ленд-лиз.
- 6 мая президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине дополнительной военной помощи на сумму 150 миллионов долларов.< /li>
- По данным Пентагона, по состоянию на 2 мая США передали Украине более пяти тысяч противотанковых ракет Javelin, а также более 70 гаубиц М777.
- По данным Минобороны США, с начала работы администрации Джо Байден Соединенные Штаты выделили Украине более 4 миллиардов долларов в поддержку безопасности, в том числе более 3,4 миллиарда долларов с начала полномасштабного вторжения России.