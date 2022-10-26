США передали Украине первые две системы ПВО NASAMS. Что они собой представляют?
Компания-производитель также готова предоставить и «более продвинутые» системы противовоздушной обороны.
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Событие: США передали Киеву первые системы противовоздушной NASAMS. Два комплекса ПВО уже начинают разворачивать в Украине. Об этом сообщает немецкий телеканал Deutsche Welle.
Детали и комментарии: Глава американской компании-производителя систем заявил, что они уже разворачиваются в Украине, и добавил, что компания готова передать и более «продвинутые» системы ПВО, если американское правительство примет соответствующее решение.
< "Мы недавно доставили две системы NASAMS. Мы передали их правительству несколько недель назад и сегодня их разворачивают в Украине", - сказал он. заявил глава американской компании-производителя этих систем Грегори Хейса в интервью каналу CNBC.
Он добавил, что эти системы могут сбивать как дроны, так и баллистические ракеты и самолеты. По словам Хейса, компания также готова предоставить и «более продвинутые» системы ПВО Patriot, но в настоящее время правительство США не принимало решения об их передаче Украине. «Мы готовы это сделать так быстро, как нам разрешит правительство», – отметил глава компании.
О том, что Украина вскоре получит первые NASAMS, недавно заявлял и министр обороны Украины Алексей Резников после участия в шестом заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины и неформальной встрече министров обороны стран НАТО.
«Вскоре ожидаем поставки первых систем ПВО NASAMS, наши воины заканчивают освоение техники», — писал он в Facebook еще 17 октября.
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По его словам, в то же время продолжается интенсивный диалог с Францией по поводу передачи зенитных ракетных комплексов Crotale. «Надеемся также на принятие решений по комплексам SAMP-T», – отмечал глава украинского оборонного ведомства.
«NASAMS – мобильный ЗРК норвежско-американского производства. Комплекс состоит из командного центра, 3D-радара Raytheon (может отслеживать 60 целей одновременно на расстоянии до 120 километров), вспомогательных датчиков для наблюдения и пусковых установок для ракет, – отмечает Deutsche Welle.– При этом размещаться пусковые установки и радар могут на расстоянии до 20 километров от пункта управления, таким образом повышается безопасность во время вражеских авиационных или наземных атак. в настоящее время поддерживается по проводной или беспроводной линии связи. Основная боевая сила комплекса — ракеты с самонаведением».
«В настоящее время NASAMS находится на вооружении 12 стран, среди которых Норвегия, Испания, США, Нидерланды, Финляндия , Оман, Литва и Индонезия.
«NASAMS с 2005 года круглосуточно защищает Вашингтон, демонстрируя чрезвычайную надежность», — отмечает норвежский производитель Kongsberg.