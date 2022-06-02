США передали Украине четыре ракетных системы Himars, а Британия объявили о поставке MLRS M270
В мид россии отреагировали и заговорили о рисках вовлечения в конфликт третьих стран.
Событие:Америка предоставит Украине новый пакет военной помощи, включающий ракетные системы залпового огня большой дальности Himars. Об этом говорится в заявлении президента США Джозефа Байдена, обнародованном 1 июня пресс-службой Белого дома.
Детали и комментарии:«Сегодня я объявляю новый значительный пакет безопасности для предоставления своевременной и критической поддержки украинским военным. Благодаря дополнительному финансированию Украины, принятому при поддержке преимущественно двух партий в Конгрессе США, Соединенные Штаты смогут продолжать предоставлять Украине больше оружия, которое они так эффективно используют для отпора российским атакам. Этот новый пакет вооружит их новыми возможностями и передовым оружием, включая Himars с боевыми боеприпасами, чтобы защитить свою территорию от наступления России. Мы будем продолжать возглавлять мир в предоставлении исторической помощи для поддержки борьбы Украины за свободу», – сказал глава Белого дома.
Согласно заявлению Пентагона, общая сумма помощи составит 700 миллионов долларов. Кроме Himars, пакет будет включать более семи тысяч единиц вооружения, в том числе противоартиллерийские радары, радиолокационные станции воздушного наблюдения, «джавелины», командно-пусковые установки, вертолеты, тактические машины и оборудование, а также 15 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов.
Передача Украине четырех M142 (Himars) состоится в ближайшее время. Об этом сообщил заместитель государственного секретаря США по оборонной политике Колин Каль. По его словам, оружие, развернутое американскими военными для уничтожения боевиков во время войн в Ираке, Афганистане и Сирии, позволит украинским силам быстро и точно запускать несколько ракет по российской артиллерии и войскам.
«Четыре установки, и это все? Нет. Это первый транш, но не последний. Так, как изначально было с американскими гаубицами M777. Конкретно эти четыре Himars уже расположены в регионе – дальше украинских военных должны научить ими пользоваться», – пишет журналист Остап Ярыш.
В США ожидают, что тренировка ВСУ по ведению боевых действий на Himars займет около трех недель. В Пентагоне пояснили, что кроме использования новейших ракетных систем, украинцев научат также их обслуживать.
В то же время в минобороны Великобритании объявили, что вслед за США передадут Украине установки американского производства MLRS M270+ ракеты. Дальность их действия, как и Himars, составляет также до 80 километров.
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Министр обороны Алексей Резников поблагодарил Байдена за отправку ракетных систем Himars. А Владимир Зеленский заверил, что новым вооружением по территории россии ударов наносить не будут, так как у нас другие приоритеты. Министерство иностранных дел России отреагировало на планы мероприятия вооружить Украину высококлассным оружием. Получение Украиной западных систем залпового огня создает риски привлечения третьих стран в конфликт. Об этом 1 июня. журналистам заявил глава МИД россии Сергей Лавров, передает Интерфакс.
«Такие риски, конечно же, существуют», — отметил лавров, отвечая на вопрос, не боится ли он привлечения к конфликту третьих стран в случае, если такие поставки будут осуществлены.
А его заместитель Сергей Рябков, автор скандального «ультиматума», предупредил Вашингтон, что любые поставки Украине вооружения могут привести к прямому столкновению США и России. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство РИА «Новости». В частности, Рябков заявил, что «не верит» заявлениям президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина не будет воевать системами Himars на российской территории.
«Любые поставки продолжающихся вооружений идут по нарастающей, увеличивают Продолжающаяся линия, которую мы уже много раз характеризовали как стремление вести войну к последнему украинцу, как отражение установки на то, чтобы нанести – как они (американцы) сами это говорят – стратегического поражения России. «, – отметил Рябков.