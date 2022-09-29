США передадут Украине 18 HIMARS, но их доставка может занять годы.
В Пентагоне объяснили, в чем состоит суть долговременной инвестиции.
Событие: США официально объявили о выделении Украине нового пакета помощи в области вооружения на 1,1 миллиарда долларов. Об этом сообщили в пресс-службе американского оборонного ведомства.
Детали и комментарии:В новый пакет входят 11 позиций. Это в частности 18 ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS) и соответствующих боеприпасов; 150 бронированных многоцелевых колесных машин высокой мобильности (HMMWV); 150 тактических машин для буксировки вооружения; 40 грузовиков и 80 прицепов для перевозки тяжелой техники; 2 радара для беспилотных летательных систем; 20 многофункциональных РЛС; системы противодействия беспилотным летательным аппаратам; тактические защищенные системы связи, системы наблюдения, оптика; оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов; бронежилеты и другое полевое снаряжение; финансирование обучения, обслуживания и поддержки военных.
«Это многолетняя инвестиция для создания могущества Вооруженных сил Украины, поскольку они продолжают защищать суверенитет и территорию Украины перед лицом российской агрессии», – отмечается в сообщении Минобороны США.
В Пентагоне уточнили, что на доставку 18 систем HIMARS может уйти несколько лет, потому что их будут заказывать у производителя, отмечает издание Deutsche Welle. запасов, а новую партию будут заказывать у производителя, поэтому на их изготовление уйдет некоторое время.
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«Закупка и доставка этих систем HIMARS и боеприпасов к ним займет несколько лет. Сегодняшнее объявление (о военной помощи Украине на 1,1 миллиарда долларов. – Ред.) – это лишь начало процесса закупок», – сказал он. цитирует его сайт Пентагона.
Должностное лицо американского оборонного ведомства добавил, что это существенная инвестиция в способность Украины сдерживать будущие угрозы «в долгосрочной перспективе», и ни в коем случае не исключает дальнейшую поддержку украинских Вооруженных сил.
«Новая американская помощь станет уже 22-м траншем для Украины. Всего от прихода к власти в США президента Джо Байдена Украина получила около 16,9 миллиарда долларов помощи безопасности. С начала полномасштабной войны, развязанной россией, США передали Украине свыше 16,2 миллиарда долларов, а с 2014 года – примерно 19 миллиардов», – отмечает Deutsche Welle.
Кроме того, 27 сентября Сенат США поддержал законопроект, открывающий возможность для предоставления Украине 12 миллиардов долларов военной и экономической помощи в следующем финансовом году, который в США начинается с 1 октября.