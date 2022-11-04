США передадут нам очередной пакет военной помощи. Что в него входит и когда получим?
Украинские оборонные предпринимательства тоже работают над обеспечением армии всем необходимым.
Фото: ru.wikipedia.org A A+ A++
Событие: Соединенные Штаты сегодня объявили о новом пакете военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. Об этом сообщила заместитель представителя Пентагона Сабрина Синг.
Детали и комментарии:По ее словам, в новый пакет вошли зенитно-ракетные комплексы Hawk, 45 улучшенных танков Т-72, 250 бронетранспортеров M1117, 1100 дронов Phoenix Ghost и 40 бронекатеров.
Также Сабрина Синг отметила, что профинансируют ремонт 90 чешских танков Т-72 для Украины.
«Танки будут переданы с чешской военной базы. Мы оплачиваем ремонт 45 из них, еще 45 отремонтируют за счет Нидерландов. То есть в общей сложности 90 танков будут поступить в  » ;Украина», сказала заместитель представителя Пентагона.
ПВО Hawk – зенитно-ракетный комплекс, являющийся предшественником системы противоракетной обороны Патриот. Первоначально комплекс разрабатывался для уничтожения самолетов, позже был модернизирован для перехвата ракеты в полете. Сам комплекс оценивается в 15 миллионов долларов, а ракеты к нему – – в 250 тысяч долларов за единицу.
Phoenix Ghost – тактический дрон, разработанный для нужд войны в условиях равнинной местности. Этот беспилотник подобен тактическому ударному беспилотнику Switchblade, который предназначен для поражения противника методом самоуничтожения. Хотя Phoenix Ghos также можно использовать также для получения изображения местности.
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В Пентагоне 1 ноября анонсировали, что Украина получит от США дополнительно восемь систем ПВО NASAMS и две из них прибудут в ближайшее время.
Напомним, после полномасштабного вторг России в Украине в США предоставили нам военную помощь на 18,3 миллиарда долларов.
Международные партнеры не устают помогать нашему государству бороться с врагом, однако и украинские предпринимательства работают на то, чтобы обеспечить армию всем необходимым. Об этом сказал в интервью Ukraine Media Center Odesa министр обороны Алексей Резников. Он заявил, что наше государство будет производить больше боеприпасов и самоходных гаубиц. Много времени на то, чтобы претворить в жизнь план по увеличению производства боеприпасов, нет – именно поэтому этот процесс планируют ускорить в ближайшие несколько месяцев.
«У нас сегодня налажено производство снарядов 152, 122 калибров силами «Укроборонпрома» и соответствующими предприятиями, входящими в эту структуру. В вопросе наращивания объемов есть много составляющих» . Я надеюсь, что в течение нескольких месяцев они реалистично увеличат свои объемы», – сказал Алексей Резников.
Он отметил, что уже испытывали оружие от украинских предприятий. Боеприпасы зарекомендовали мнбн хорошо, поэтому их можно скорее использовать на поле боя.