США объявили новый пакет помощи Киеву на $400 млн., а в Пентагоне анонсировали «Рамштайн-7»
Испания предоставит Украине средства ПВО, Великобритания поставит тысячу ракет класса «земля-воздух».
Фото: wikipedia.org A A+ A++
< strong>Событие: Пентагон анонсировал седьмой «Рамштайн» для поддержки Украины, а в Белом доме объявили новый пакет военной помощи Киеву.
Подробности и комментарии:Глава Пентагона Ллойд Остин проведет очередную встречу министров обороны Контактной группы по обороне Украины. Седьмая встреча так называемого формата «Рамштайн» состоится в формате видеоконференции. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге в Вашингтоне. Она подчеркнула, что это позволит министрам обороны из около 50 стран «обсудить усилия, направленные на обеспечение Украины средствами для защиты ее суверенитета от последующей российской агрессии».
В то же время в Белом доме анонсировали новый пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. Он станет 25-м траншем, предоставленным администрацией Байдена для Киева с августа 2021 года.
В этот пакет входят ракеты для систем ПВО HAWK, четыре зенитно-ракетных комплекса Avenger и ракеты Stinger, боеприпасы для HIMARS, 21 тысяча 155-мм артиллерийских снарядов, 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов, 10 тысяч 120-мм минометных мин, 100 высокомобильных машин (HMMWV), 400 гранатометов, стрелковое оружие более 20 миллионов патронов к нему, а также демонтажное оборудование для расчистки препятствий, оптика. /p>
«Ракеты HAWK, которые будут восстановлены за средства инициативы содействия безопасности Украины, дополнят недавнее обязательство Испании относительно пусковых установок HAWK. Системы противовоздушной обороны малой дальности Avenger также предоставят возможность защитить украинские войска и критическую инфраструктуру от беспилотных авиационных»; отметила Сабрина Сингх.
Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Украина получит еще два комплекса HAWK. По ее словам, о дополнительных поставках попросили партнеры из НАТО.
«Мы твердо привержены Украине, потому что понимаем, что она реализует свое законное право на оборону, став жертвой вторжения и жестокой войны», – отметила она.
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До этого было известно о планах на четыре системы. Таким образом, в ближайшее время украинский арсенал средств противовоздушной обороны пополнится 6 ЗРК HAWK.
Кроме того, Роблес отмечает, что Испания может обучать около 400 бойцов Вооруженных сил Украины каждые два месяца. В ближайшее время на полигон в Толедо приедут 64 военных, а еще 21 артиллерист на этой неделе приступит к тренировкам на испанских гаубицах в Альмерии.
Напомним, зенитный ракетный комплекс средней дальности MIM-23 Hawk разрабатывался для уничтожения самолетов, но в поздних модификациях был доработан для перехвата ракет. Название состоит из аббревиатуры MIM (Mobile Interceptor Missile) – мобильная ракета перехватчик, а также бекронима слова «ястреб» — Homing All the Way Killer, что означает «перехватчик, управляемый по всей траектории полета». Ракетный комплекс был принят на вооружение армии США еще в 1960 году и считается предшественником более современных средств ПВО Patriot. Однако называть ЗРК Hawk устаревшими нельзя, поскольку они постоянно модернизировались.
А премьер-министр Великобритании Риши Сунак анонсировал поставки Украине еще одной тысячи ракет класса «земля-воздух» и более 25 тысяч зимних комплектов для военных. Об этом он написал на своей странице в Твиттер.
В правительстве Великобритании отмечают, что ракеты могут применяться совместно с имеющимися средствами ВСУ. Оборудование состоит из пусковых установок и ракет и способно сбивать воздушные цели, в том числе российские беспилотники и крылатые ракеты.