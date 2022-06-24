США могут признать Россию государством-спонсором терроризма. Комитет Сената принял резолюцию magictr | 24.06.2022 | Новости | Комментариев нет Окончательное решение – по администрации Джо Байдена. Похожие записи В Обухове состоялось открытие бассейна в спортивной школе (ФОТО) Комментариев нет | Фев 2, 2019 В зоне отчуждения поймали туристов-экстрималов: среди них гражданин США (ФОТО) Комментариев нет | Май 20, 2019 Украина решила присвоить себе конструктора Сергея Королева и его достижения Комментариев нет | Фев 18, 2021 Директора Киевского благотворительного фонда осудили за хищение средств Комментариев нет | Июл 31, 2017 Об авторе magictr