США могут признать Россию государством-спонсором терроризма. Комитет Сената принял резолюцию

magictr | 24.06.2022 | Новости | Комментариев нет

Окончательное решение – по администрации Джо Байдена.

США могут признать россию государством-спонсором терроризма

США могут признать россию государством-спонсором террора> Фото из сообщения Вадима Ивченко в Facebook A A+ A++ <i class=

Похожие записи

Об авторе

magictr