США и партнеры хотят поставить Украине противокорабельные ракеты, чтобы деблокировать черноморские порты
Польша подписала с нами самый большой за 30 лет контракт о купле-продаже оружия.
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Событие: Белый дом с союзниками работают над поиском и поставками в Украину противокорабельных ракет. Такое оружие необходимо, чтобы усилить береговую оборону и создать в Черном море угрозу для российских кораблей. Об этом пишет «Голос Америки».
Детали и комментарии: «Мы поддерживаем Украину и работаем, чтобы помочь ей улучшить прибрежную оборону. В рамках этих усилий мы предоставляем Украине беспилотные суда береговой обороны. Мы также сотрудничаем с союзниками и партнерами по предоставлению Украине противокорабельных ракет и систем. Мы ежедневно постоянно общаемся с украинцами по их потребностям. «, – цитирует высокопоставленного чиновника Белого дома «Голос Америки».
Как отмечает издание, ранее во вторник, 7 июня, во время выступления в Сенате лидер Республиканского меньшинства Митч Макконнелл заявил, что США должны отправлять более мощное оружие в Украину.
«Поскольку россия посылает боевую мощь на фронте, украинским солдатам нужно больше оружия. Им нужно более мощное оружие. И им нужно оружие большей дальности, чтобы безопасно противостоять наступательным силам россии», — сказал он и призвал администрацию Байдена объяснить, продолжит ли она предоставлять Украине ракеты большей дальности и предоставит ли противокорабельные ракеты, «чтобы Украина могла нацелиться на российские угрозы украинским черноморским портам».
Также Макконнел подчеркнул, что не стоит бояться разозлить или унизить путина и «кто обеспокоен эскалацией должен думать, что пути сделает с их городами, если его не остановит Украина».
Помочь ВСУ деблокировать украинские порты должны высокотехнологичные ракеты Brimstone, партию которых пообещало Украине поставить правительство Великобритании. Об этом сообщает The Daily Telegraph. Издание подчеркивает, что посредством поставки противокорабельных средств власти Британии надеются решить ситуацию с экспортом украинского зерна, который заблокировала россия. Отметим, что такие ракеты уже используются украинскими военными в борьбе с российским агрессором.
Посол Украины в Турции Василий Боднар во вторник заявил, что Киев будет согласен возобновить морские перевозки сельскохозяйственной продукции из страны только в случае передачи ему «вооружений» для защиты от угроз с моря» и участия военно-морских сил третьих государств.
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Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Россия и Турция обсудили предварительные договоренности по разблокированию экспорта сельскохозяйственной продукции через Черное море. Однако они не согласовывали свои планы с Украиной.
Напомним, путин обещал не атаковать Украину с моря. Однако руководителю кремля нельзя доверять. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Путин говорит, что не будет использовать торговые пути для нападения на Одессу. Это тот же путин, который сказал канцлеру Германии Шольцу и президенту Франции Макрону, что не будет нападать на Украину – за несколько дней до начала полномасштабного вторжения в нашу страну. Мы не можем доверять путину, его слова – пустой звук», – . подчеркнул министр.
Также о поставке крупной партии оружия сообщил вчера премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
“Сейчас мы подписываем один из самых больших контрактов за последние тридцать лет – о продаже оружия Украине. Это оружие хорошо испытано, и сегодня мы знаем, что оно будет очень важным оружием на поле боя”, – заявил Моравецкий.
Польский премьер не уточнил, какое именно оружие Польша продаст Украине. Однако, по информации издания Polska Times, речь может идти о поставках нескольких десятков орудий-гаубиц Krab. Украина частично заплатит за них из своего бюджета, частично –ndash; с помощью средств Евросоюза.