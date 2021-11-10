Срочный брифинг Виталия Кличко по ситуации с коронавирусом в столице 10 ноября

magictr | 10.11.2021 | Новости | Комментариев нет

Мэр столицы Виталий Кличко сообщит важные новости киевлянам в прямом эфире.

Онлайн-трансляция брифинга состоится на сайте городского головы и Facebook-странице Виталия Кличко, на официальном портале Киева, YouTube канале и Facebook-странице КГГА. Также посмотреть трансляцию можно на телеканале «Киев».

Предыдущий срочный брифинг мэра состоялся 28 октября. Тогда мэр сообщил о том, что города усилят карантинные требования.

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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