Срочный брифинг Виталия Кличко по ситуации с коронавирусом в столице 10 ноября
10.11.2021 | Новости | Комментариев нет|
Мэр столицы Виталий Кличко сообщит важные новости киевлянам в прямом эфире.
Онлайн-трансляция брифинга состоится на сайте городского головы и Facebook-странице Виталия Кличко, на официальном портале Киева, YouTube канале и Facebook-странице КГГА. Также посмотреть трансляцию можно на телеканале «Киев».
Предыдущий срочный брифинг мэра состоялся 28 октября. Тогда мэр сообщил о том, что города усилят карантинные требования.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»