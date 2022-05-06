Средства, вырученные за картину Примаченко, пойдут на транспорт для фронта
Работу продали за рекордную сумму. Фото со страницы Сергея Притулы
Картина «Цветы выросли около четвертого блока» была продана на аукционе за 500 тысяч долларов. А новые владельцы передадут работу в киевский музей.
Аукцион проводил благотворительный фонд Сергея Притулы вместе с аукционным домом «Дукат» для помощи Вооруженным Силам Украины.
Работа с семейной коллекции Пономарчуков была создана в 1990 году. -6e85057.jpg» alt=»Средства, вырученные за картину Примаченко, пойдут на транспорт для фронта» />
Работа из семейной коллекции Пономарчуков была создана в 1990 году. Фото со страницы аукциона
«Когда мы взялись за организацию аукциона по продаже картины Марии Примаченко, я выслушал от разных людей гигабайты текстов вроде „херней занимаетесь“, „и что вы за нее вторите?“, „потратите кучу времени, чтобы “, „да ее цена 5 тысяч баксов“,— вспоминает Сергей Притула. — Эти люди не были задействованы в процессе. Это была не их картина, они не помогали с распространением информации о картине и аукционе, они не зарегистрировались на сайте аукционного дома для участия в торгах. Все что они делали — это демотивировали и ставили все под сомнение. Вчера Мария Примаченко ответила этим людям!»
Картина была продана за полмиллиона долларов. Фото со страницы Сергея Притулы
Картина «Цветы выросли около четвертого блока» была продана за полмиллиона долларов. На эти средства фонд закупит 125 автобусов Volkswagen T5 для переднего края фронта.
На вырученные средства закупят 125 автобусов Volkswagen T5 для переднего края фронта. Фото со страницы Сергея Притулы
Они будут перевозить личный состав, грузы, использоваться для эвакуации, для работы подразделений аэроразведки и т.д.
«Около двух недель назад нам удалось договориться в Германии о выкупе такой крупной партии транспорта за максимально льготной цене. После предоплаты нам как раз не хватало той суммы, которую мы вчера выручили», — отметил Сергей Притула.
По его словам, новые владельцы заверили, что картина останется в Украине и будет передана в один из киевских музеев<. /p>
Напомним, в апреле виртуальный музей войны собрал на поддержку Украины более 600 тысяч долларов.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»