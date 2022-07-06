Сражение за Донбасс. Украинская армия остановила наступление кафиров на Славянском и Бахмутском направлениях
Личный состав росармии деморализован и нередко злоупотребляет алкоголем.
Событие: Российские захватчики не прекращают наступательных действий с целью оккупировать всю территорию Донбасса. Однако украинские защитники дают достойный отпор врагу, сообщает Генштаб ВСУ в своем вечернем своде в Facebook.
Детали и комментарии:В Славянском направлении противник пытается улучшить тактическое положение и создать условия для проведения наступления на Изюм-Славянск. Обстрелял из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы Дубровного, Краснополья, Гусаровки, Барвенкового, Карнауховки и Большой Камышевахи. Оккупанты наступали на направлении Довгенькое-Мазановка, получили отпор и отошли с потерями.
На Краматорском направлении враг хочет захватить Верхнекаменское и Григорьевку. Использует комплексы радиоэлектронной борьбы. Обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Славянска и Верхнекаменского. Нанес авиаудары вблизи Татьяновки и Сидорового. На Бахмутском направлении противник пытается улучшить тактическое положение и установить полный контроль над дорогой Бахмут-Лисичанск. Совершил артиллерийские обстрелы в районах Спорного, Выемки и Веселого. Наступление врага на направлениях Мироновка-Луганское и Гольмовский-Новолуганское наши воины остановили и заставили кафиров отойти.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил в Telegram, что оккупанты не захватили область полностью. «В селах вокруг Лисичанска идут тяжелые бои, некоторые населенные пункты уже по два раза переходили под тот или иной контроль», — заметил он. В эфире телемарафона заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что российские оккупанты очень надеются на полный захват Донецкой и Луганской областей. По ее словам, это одна из главных задач, которую они поставили перед собой в войне с Украиной. Маляр считает, что оккупация Донбасса позволит России заявить о «победе» и пытаться выйти на переговорный процесс, чтобы выиграть время для восстановления сил.
По данным Генштаба, на Харьковском направлении противник удерживает группировку войск из состава Западного военного округа. Враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Сосновка, Дементиевка, Новое, Питомник, Циркуны, Петровка и Мосьпаново. Нанес авиаудару вблизи Рубежного. Вражеские штурмовые действия в направлении Казачья Лопань-Сосновка наши воины успешно отразили.
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На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Продолжаются мероприятия по инженерному оборудованию позиций, проводится проверка пунктов управления, ведется радиоэлектронная разведка.
В российских подразделениях, действующих на территории Украины, фиксируется тотальное пьянство. ГУР Минобороны сообщило в Facebook, что на временно оккупированных территориях Запорожской области, в частности в Михайловской и Роздольской общинах, введен запрет на продажу алкогольных напитков (в том числе пива) военнослужащим России. Ведь участились случаи оставления ими мест несения службы, пребывания на огневых позициях в нетрезвом состоянии, нарушение правил пользования стрелковым оружием и ДТП в нетрезвом состоянии. Кроме того, значительно деморализует личный состав российских войск продолжающаяся во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей принудительная мобилизация, отмечает Генштаб ВСУ.
Кстати, сегодня в оккупированном Херсоне прогремели взрывы. Советник главы ХОВА Сергей Хлань сообщил в Facebook, что ВСУ уничтожили вражеские склады в районе железнодорожного вокзала. Горит нефтебаза и склад боеприпасов в оккупированном Донецке. Российские боевики заявляют, что ее вроде бы обстреляла украинская армия.