Сработала самодельная взрывчатка. В Херсоне взорвали авто коллаборанта, а в Донецке ранили российского пропагандиста
Под прицелом оказался «начальник местного СИЗО».
Событие: Российские оккупанты сообщают о взрыве в Херсоне, в результате которого погиб человек и еще трое получили ранения.
Детали и комментарии:Информацию обнародовал так называемый «министр здравоохранения Херсонской области» Вадим Ильмиев, цитируемый российским Интерфаксом. Ильмиев заявил, что «в результате теракта на улице Черноморской в Херсоне погиб мужчина 1972 года рождения и три человека ранены». По предварительным данным «экстренных служб», в автомобиле или рядом с ним сработало самодельное взрывное устройство.
Херсонское издание «Мост» со ссылкой на российские СМИ сообщает, что взрыв в Херсоне — результат покушения на коллаборанта, «начальника местного СИЗО» Олега Тютюрая. Фотографии с места происшествия подтверждают, что взрывчатка была в столбе: на фото виден бетонный столб с арматурой, разломанный пополам мощной взрывной силой.
Олег Тютюрай — уроженец Николаевской области. До полномасштабного вторжения России работал в Северной исправительной колонии №90 в Херсоне, где занимал должность помощника начальника учреждения по привлечению осужденных к труду и трудовой адаптации.
К тому же, в оккупированном Донецке ранен российский пропагандист, так называемый «военный» Семен Пегов. Об этом сообщает его канал WarGonzo вечером 23 октября. «Срочно. Семен Пегов ранен под Донецком», — говорится в сообщении. Пегов фигурирует в списке девяти российских так называемых «военных» и «военно-проектов», которым «светит» уголовная статья о «дискредитации ВС РФ». В этом перечне есть также Игорь Стрелков, Семен Пегов (WarGonzo), Юрий Подоляк, Владлен Татарский, Сергей Мардан, Игорь Димитриев, авторы GreyZone, Рыбарь, а также Кристина Потупчи.
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Кроме того, 23 октября утром обстреляли гостиницу «Алиса» в оккупированном городе Энергодар Запорожской области. Заведение было очень популярно среди россиян и коллаборантов. Об этом сообщает в Telegram городской голова Энергодара Дмитрий Орлов. «Утром воскресенья в Энергодаре снова было громко. Сообщают о прилете в отель «Алиса» и повреждении заведения. Точно можно сказать, что этот отель любили использовать оккупанты и коллаборанты», — рассказал мэр.
Впоследствии мэр Энергодара Дмитрий Орлов в эфире телемарафона заявил, что оккупированный город находится на грани гуманитарной катастрофы, там отсутствует энерго- и водообеспечение и нет перспектив запуска отопления. «Постоянные вражеские обстрелы разрушают гражданскую инфраструктуру и электросети, — предостерег Орлов. — Город остается и без электричества, и без водообеспечения. Газа в большей части города нет уже почти пол года. Сейчас еще большой вопрос относительно отопительного сезона, потому что город имеет централизованную систему отопления, которая не работает с весны, и от атомной станции, несколько блоков которой находятся в режиме холодной остановки, а несколько блоков – в ремонте, то есть перспектив по запуску отопления пока нет, город под угрозой того, что отопительный сезон не начнется вообще «. Пользователи соцсетей сообщают, что коллаборанты вывозят из города свои семьи, а оккупанты — награбленное имущество.
Иван Федоров, мэр Мелитополя, другого города Запорожской области, заявил, что жители временно оккупированных территорий начали массово лишаться российских рублей. По его словам, сначала оккупанты на захваченных украинских территориях искусственно завышали курс своей валюты. «Но сейчас уже все понимают, что деоккупация Херсонщины, а за ней и Мелитопольщины, неизбежна, сказал в эфире телемарафона городской голова. Поэтому курс резко изменился. В Херсоне уже дают 5 рублей за гривну, а на заправках вообще отказывались принимать российские деньги».
Федоров добавил, что в Мелитополе российский рубль так и не стал основной валютой, а на рынках и в магазинах продавцы предпочитают гривню.