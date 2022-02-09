«Справочник безбарьерности» заговорил на украинском жестовом языке
Скрин страницы сайта «Справочник безбарьерности»
Сайт, на котором собрана полезная информация об инклюзии, трансформировался в безбарьерный— появилась функция перевода на украинский жестовой язык.
< «Справочник безбарьерности» — гид по корректному общению, в котором зафиксированы новые нормы безбарьерного языка.
«Он создан по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской в сотрудничестве с ГО „Безбарьерность“ , другими общественными организациями, правозащитниками, психологами, родителями, воспитывающими детей с инвалидностью, украинскими и международными экспертами»,— объяснили в Министерстве социальной политики Украины.
Структура Справочника содержит четыре раздела: «Составляющие безбарьерности», «Правила языка», «Словарь» и «Безбарьерный календарь».
Справочник также получил англоязычную и русскоязычную версии. Это делает его более доступным для большего круга пользователей, к тому же способствует распространению знаний о безбарьерности за пределами Украины.
Чтобы воспользоваться переводом:
— заходите на сайт Справочника,
—¦открывайте любую публикацию,
— нажмите на виджет вверху— синий кружочек с изображением рук,
— с' появится окошечко с переводчиком.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»