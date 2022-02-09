«Справочник безбарьерности» заговорил на украинском жестовом языке

magictr | 09.02.2022 | Новости | Комментариев нет

«Справочник безбарыжности и заговора на украинском

Скрин страницы сайта «Справочник безбарьерности»

Сайт, на котором собрана полезная информация об инклюзии, трансформировался в безбарьерный— появилась функция перевода на украинский жестовой язык.

< «Справочник безбарьерности» — гид по корректному общению, в котором зафиксированы новые нормы безбарьерного языка.

«Он создан по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской в сотрудничестве с ГО „Безбарьерность“ , другими общественными организациями, правозащитниками, психологами, родителями, воспитывающими детей с инвалидностью, украинскими и международными экспертами»,— объяснили в Министерстве социальной политики Украины.

Структура Справочника содержит четыре раздела: «Составляющие безбарьерности», «Правила языка», «Словарь» и «Безбарьерный календарь».

Справочник также получил англоязычную и русскоязычную версии. Это делает его более доступным для большего круга пользователей, к тому же способствует распространению знаний о безбарьерности за пределами Украины.

Чтобы воспользоваться переводом:

— заходите на сайт Справочника,

—¦открывайте любую публикацию,

— нажмите на виджет вверху— синий кружочек с изображением рук,

— с' появится окошечко с переводчиком.

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr