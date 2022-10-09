Спортсменка из Украины стала королевой мира в женской гребле! Ее семья живет в оккупации
На соревнования в Португалии 25-летняя Людмила Бабак ехала в статусе шестикратной чемпионки мира. А возвращается – семикратной.
После такой гонки Людмила Бабак похудела на три килограмма. Фото со страницы Людмилы Бабак в facebook A A+ A++
Марафонский заплыв на 15 километров 400 метров в каноэ-одиночке украинка преодолела за 1 час 25 минут и 49 секунд. Спортсменка, которая финишировала второй, отстала от Людмилы на две минуты.
И это далеко не все успехи этого года. Людмила уже добыла в борьбе две золотые награды Кубка мира по марафону, две золотые — чемпионата Европы по марафону и бронзовому — чемпионата Европы по спринту!
— Я не хотела стартовать на этом чемпионате мира, — признается Людмила Бабак, временно проживающая в Португалии. — Перед соревнованиями общалась с родными, живущими под российской оккупацией в Энергодаре. Они находятся в ужасном психологическом состоянии. Я тоже была разбита морально и не могла думать о спорте. Но мама со слезами на глазах таки убедила меня выйти на старт.
— Как вы готовились к заплыву?
— Было так тяжело, что даже похудела на три килограмма! Физически я была хорошо готова, а вот психологически… Надо было овладеть собой, включить разум. Ибо марафонская дистанция — это борьба за тактик, постоянный анализ ситуации на дистанции, это холодный расчет своих действий. Здесь мало просто махать веслом, надо думать. Слава Богу, я с этим справилась.
— Слышал, что на этот чемпионат вам дали новую лодку…
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— Так, за это благодарность Юрию Владимировичу (Юрий Чебан — двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной Украины. — Авт.). Моя лодка осталась в Энергодаре. Вывезти его оттуда нереально, поэтому нужен был другой. Юрий Владимирович переговорил с производителем этих лодок, и мне подарили новую. Его стоимость – mdash; примерно три тысячи евро.
— Что рассказывает ваша семья о жизни в оккупации? Когда вы последний раз были в Энергодаре?
— Я покинула Энергодар еще первого февраля, а Украину – mdash; второго, уехала на тренировочные сборы. Родители и брат остались дома. Сегодня они обитают под постоянными обстрелами и в опасной близости от атомной электростанции. Родители без работы, работает только мой брат, он должен всех содержать. Но как это делать? Цены в оккупации — в четыре раза выше, чем в Украине. К примеру, банку полулитровой тушки брат купил за 240 гривен и говорит, что это еще очень дешево. Денег не хватает ни на что.
Уехать из Энергодара не так легко. Вы же видели, что оккупанты сделали под Запорожьем с колонной мирных жителей…