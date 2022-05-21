Спят на полу, в антисанитарии и подвергаются пыткам. В фильтрационном лагере кафиров находится почти 4 тысячи мужчин
Из оккупированной Херсонщины рашисты позволяют эвакуироваться украинцам только через Крым.
Фото: страница в Facebook Людмилы Денисовой A A+ A++
< strong>Событие: С начала войны россия депортировала на свою территорию 1 377 925 украинцев, включая 232 480 детей. За последние сутки незаконно вывезено 17 306 наших соотечественников. Об этом сообщила в Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
Детали и комментарии:«Заявления России о якобы добровольном перемещении украинцев не соответствуют действительности. Мы имеем неопровержимое подтверждение принудительной и спланированной заранее депортации, – пишет омбудсмека. – Очередным доказательством стало видео, опубликованное советником мэра Мариуполя Петром Андрющенко. Люди оцеплены российскими военными с автоматами, возмущены и напуганы.Оставить место так называемой «эвакуации» рашисты не позволяют. Их заставляют садиться в автобусы и только при посадке сообщают, что дальше будут везти в «фильтрационный лагерь» в Безымянном Новоазовского района и затем в россию «.
По приблизительным данным, только через этот лагерь прошли более 32 тысяч украинцев. В настоящее время там находятся почти четыре тысячи человек. Только за последние две недели их количество выросло вдвое. Ни один удерживаемый в лагерях не вернулся.
«Мужчины находятся в ужасных условиях, спят на полу, в духоте и антисанитарии, подвергаются пыткам и издевательствам. Оккупанты заявляют, что уже в июле-августе они будут «мобилизованы» в ряды незаконных вооруженных формирований «ордло». Для этого наших граждан заставляют пасти». заявления о получении гражданства самопровозглашенной псевдореспублики или России», – заявляет Людмила Денисова.
читайте также: В 86-й день войны российские захватчики потерпели неудачи на двух направлениях, а над вокзалом в оккупированном Херсоне взвился сине-желтый флаг. Украинцам дают возможность выехать только через Крым, сообщается на Facebook-странице оперативного командования «Юг».
«Не имея других вариантов борьбы, кафиры заблокировали выезд из Херсона в подконтрольные украинским властям территории и пытаются направить всех желающих выехать &ndash ; в Крым, как единственное возможное направление», – информирует офицер командования Владислав Назаров
По его словам, в самом Херсоне россияне усилили патрулирование и увеличили количество блокпостов