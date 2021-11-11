Специальные Центры будут заботиться о здоровье малыша с самого рождения

О здоровье малыша нужно заботиться о рождении. Фото: из открытых источников
Такие заведения создадут в каждом районе столицы. Они предназначены для детей до четырех лет.
В Киеве создадут десять Центров раннего вмешательства. Такие заведения будут работать в разных районах столицы.
Центры раннего вмешательства предназначены для оказания помощи детям до четырех лет, имеющих нарушение развития или риск возникновения таких нарушений, а также их семьям.
Такое решение недавно принял Киевский городской совет.
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Центры предназначены для детей до 4 лет. Фото: из открытых источников
ЗАЧЕМ НУЖНЫ ЦЕНТРЫ РАННЕГО ВТРУЧЕНИЯ
Сеть центров раннего вмешательства успешно работает в многих развитых странах мира. Такая услуга позволяет вовремя выявить и скорректировать нарушения развития ребенка, с тем чтобы избежать инвалидности и в будущем обеспечить ему полноценную жизнь.
К сожалению, в Украине сеть Центров раннего вмешательства еще не создана. Конечно, в некоторых регионах заведения подобного типа работают, но речь идет об единичных случаях.
Поэтому в вопросе создания целой сети Центров наша столица будет первопроходцем.
Центры раннего вмешательства в Киеве будут создавать на базе центров социально-психологической реабилитации.
Финансироваться такие учреждения будут из городского бюджета.
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Ранний период развития ребенка очень важен. Фото: из открытых источников
КАК будут работать центры раннего вмешательства Программа раннего вмешательства предназначена для детей в возрасте от 0 до 4 лет. Это — услуга раннего выявления и профилактики нарушений развития ребенка, помощь его семье.
В основном к таким центрам обращаются родители детей из группы риска, которые уже имеют (или еще не имеют, но существует подозрение) различные неврологические диагнозы. А также семьи, которые замечают какие-то отклонения в развитии ребенка. Чаще всего это когда ребенок не разговаривает или имеет определенные проблемы с физическим развитием, поведением или игрой. А иногда родителям просто необходима консультация по организации питания малышей с определенными нарушениями развития. здесь будут консультировать семьи по вопросам эмоциональных трудностей, связанных с послеродовой депрессией матери, психологическим принятием нарушений у ребенка и т.д.
И, конечно, будет осуществляться сопровождение детей во время перехода от услуги раннего вмешательства в инклюзивно-ресурсный центр и учебные заведения.
В Центрах раннего вмешательства есть специалисты. Фото: из открытых источников
Услуга раннего вмешательства предусматривает комплексную работу таких специалистов: врач-невролог, психиатр, физический терапевт, эрготерапевт, социальный работник, логопед, психолог. Уникальность центров раннего вмешательства и потому, что все эти специалисты собраны в одном месте. Поэтому родители, которые обращаются за помощью, не тратят время в поисках разных врачей.
Больше о том, как Киев меняет философию отношения к социальной сфере можно прочитать в интервью «Вечернему Киеву» с заместительницей главы КГГА Мариной Хондой,которая занимается социальной сферой столицы.
КОММЕНТАРИЙ
Марина Порошенко, депутат Киевсовета, председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики:
— Киев может стать примером для всей Украины, создав сеть Центров раннего вмешательства. Этим решением мы приближаем нашу столицу к лучшим европейским практикам и выводим сеть предоставления социальных услуг столицы на качественно новый уровень.
Работа таких заведений поможет вовремя выявить и скорректировать нарушения развития ребенка, обеспечить сопровождение и поддержку таких семей.Самое раннее вмешательство предотвращает будущую инвалидность детей — граждан Украины.
Если говорить о бюджете, то создание таких центров на перспективу может стать важным показателем уменьшения финансовой нагрузки не только для Киева, но и для всей страны. Потому что уменьшит количество лиц, находящихся на пожизненном государственном содержании.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»