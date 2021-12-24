Специалисты устранили проблему с оплатой проезда в столичном транспорте
Приобрести QR-билет можно в автоматах и кассах метро, как обычно. Фото: Алексей Самсоненов
Система оплаты проезда в общественном транспорте возобновила работу и работает в штатном режиме. Причины сбоев, которые могли возникнуть при покупке билетов, полностью устранили.
Об этом сообщили в коммунальном предприятии «Главный информационно-вычислительный центр» (КП«ГИОЦ»).
В свою очередь, в Киевском метрополитене отметили, что сейчас приобрести QR-билет и пополнить транспортную карту можно в приложении «Киев Цифровой», в автоматах самообслуживания и кассах подземки, как обычно.
Проблемы с оплатой проезда в , 24 декабря. В городском дата-центре произошел технический сбой. Из-за этого нельзя было купить QR-билеты или пополнить транспортные карты в приложении.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»