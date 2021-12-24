Специалисты устранили проблему с оплатой проезда в столичном транспорте

magictr | 24.12.2021 | Новости | Комментариев нет

Специалисты устранили проблему с&nbsp столичном транспорте

Приобрести QR-билет можно в автоматах и ​​кассах метро, ​​как обычно. Фото: Алексей Самсоненов

Система оплаты проезда в общественном транспорте возобновила работу и работает в штатном режиме. Причины сбоев, которые могли возникнуть при покупке билетов, полностью устранили.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии «Главный информационно-вычислительный центр» (КП«ГИОЦ»).

В свою очередь, в Киевском метрополитене отметили, что сейчас приобрести QR-билет и пополнить транспортную карту можно в приложении «Киев Цифровой», в автоматах самообслуживания и кассах подземки, как обычно.

Проблемы с оплатой проезда в , 24 декабря. В городском дата-центре произошел технический сбой. Из-за этого нельзя было купить QR-билеты или пополнить транспортные карты в приложении.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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