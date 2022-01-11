Специалисты рассказали, как изменился трафик в Киеве за прошлый год
На Одесском направлении трафик на въезд вырос на 7,2%. Фото: «Вечерний Киев»
Средняя интенсивность движения транспорта на ключевых направлениях улично-дорожной сети столицы за 2021 год выросла на три процента в сравнении с прошлым годом.
Такие данные привели специалисты Центра организации дорожного движения, проанализировав информацию из детекторов, которыми обустроены 40 светофорных объектов города.
Итак, трафик вырос на таких участках:
- на перекрестке проспектов Победы /Воздухофлотского — на 2,7%;
- на Броварском направлении транспортная интенсивность на въезд выросла на 2,6%, а на выезд — на 1,5%;
- на Одесском направлении рост трафика на выезд достиг 17,6%, а на въезд — 7,2%; на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого/Крещатика трафик увеличился на 13%; на проспекте Лобановского, 196— на 9%;
- на Житомирском направлении— на 1,3%;
- на Обуховском направлении— на 3,2%;
- на Гостомельском — на 5,3%;
- на проспекте Победы 102-104 — на 4,6%;
- на проспект и Героев Сталинграда, 59— на 1,2%.
В Центре организации дорожного движения еще раз призывают водителей не садиться за руль, когда можно проехать общественным транспортом или пройти пешком. Ведь от этого зависит не только загруженность и безопасность дорог, но и чистота воздуха и комфорт городских улиц.
На днях специалисты Центра организации дорожного движения установили 26 светодиодных светофоров на проспекте Науки, 55, что.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»