Специалисты Центра крови готовы выехать за донорами с минусовым резусом, несмотря на комендантский час.
27.02.2022 | Новости | Комментариев нет|
Медики готовы выехать за донорами
В связи со сложной ситуацией и комендантским временем Центр крови может орган необходимы именно сейчас группами крови.
Да, есть потребность в любой группе с минусовым резусом или AB (IV) с положительным резусом.
Сегодня можно сдать кровь по таким адресам:< /p>
- до 16-00 на ул. Петра Запорожца, 26 (Левый Берег),
- до 16-00 на ул. Максима Берлинского, 12 (Правый Берег).
Предыдущая запись по телефону 0663223749 — Андрей Зозуля
Из 25 февраля Центр крови работает в круглосуточном режиме. Ежедневно с 8:00 до 18:00 будут работать пункты приема доноров, а в ночную смену специалисты будут перерабатывать кровь и ее компоненты.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»