Специалисты Центра крови готовы выехать за донорами с минусовым резусом, несмотря на комендантский час.

magictr | 27.02.2022 | Новости | Комментариев нет

Медики готовы выехать за донорами

В связи со сложной ситуацией и комендантским временем Центр крови может орган необходимы именно сейчас группами крови.

Да, есть потребность в любой группе с минусовым резусом или AB (IV) с положительным резусом.

Сегодня можно сдать кровь по таким адресам:< /p>

  • до 16-00 на ул. Петра Запорожца, 26 (Левый Берег),
  • до 16-00 на ул. Максима Берлинского, 12 (Правый Берег).

Предыдущая запись по телефону 0663223749 — Андрей Зозуля

Из 25 февраля Центр крови работает в круглосуточном режиме. Ежедневно с 8:00 до 18:00 будут работать пункты приема доноров, а в ночную смену специалисты будут перерабатывать кровь и ее компоненты.

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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