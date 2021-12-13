Спасти Санту в киберпространстве: на ВДНХ стартовало необычное шоу
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Финальная встреча Санты и мальчика Марка. Фото: Татьяна Асадчева
Концерт-холл ВДНХ представил премьерные показы нового новогоднего шоу «Кибер Санта. Другое измерение», от StageShow Company — создателей 3D-шоу «Winterra» и «Стражи грез», которые в прошлые годы имели большой успех среди киевлян и гостей столицы.
Особенностью нынешней премьеры стал новый подход к показам театрализованных шоу в Украине. На этот раз, во время спектакля не было зрительного зала, а зрители вместе с героями спектакля имели возможность не только наблюдать за приключениями главных героев и встречать на своем пути магических героев, но и сопровождать их задачи и путешествие. Сценическое пространство не ограничивалось единым залом, а происходило в трех различных локациях, в которых перемещались главные герои во время спектакля.
Зрители могут приобщиться ко всем приключениям главных героев. Фото: PR пиар-служба проекта
В основе сюжета лежит история мальчика Марка, который не пошел праздновать Новый год к друзьям, а остался дома, чтобы поиграть в новую компьютерную игру. Неожиданно, подросток получает сообщение от самого Санты, который попал в виртуальную реальность и не может выбраться из киберпространства. Поэтому кому, как не маленькому эксперту представился случай спасти старенького волшебника, без которого невозможно начать Новогодний Праздник…
Мальчик Марко та й Фото: PR пиар-служба проекта
Динамическая история, сногсшибательные трюки, зрители, которые станут актерами, а актеры — зрителями, яркие декорации, невероятная праздничная атмосфера и кульминация спектакля — показ «Антигравити-шоу», что покорило судей американского шоу талантов. продемонстрировано в Украине.
Над художественным проектом также работала команда известных режиссеров масштабных шоу: Константина Томильченко и Александра Братковского, при участии FILM.UA Group, который на сегодняшний день является одной из крупнейших компаний в сфере кино- и телепродукции в<<>> img class=»aligncenter» src=»/wp-content/uploads/2021/12/vrjatuvati-santu-unbspkiberprostori-nanbspvdng-startuvalo-nezvichajne-shou-6e69224.jpg» alt=»Спасти Санту у стартовало необычное шоу» />
Артисты шоу продемонстрировали интересные актерские, танцевальные и акробатические номера. Фото: PR пиар-служба проекта
Авторами музыкальных композиций шоу стали: Алексей Потапенко (Потапенко), Владимир Кагарлык и Инга Кагарлык. Главный трек звучит в исполнении солиста группы MOZGI — Вадима Федорова (Дяди Вади). , созданное известными компаниями Profi Innovations и Front Pictures, которые на сегодняшний день считаются лидерами рынка развлечений (Entertainment).
Фото: PR пиар-служба проекта
Фото: PR пиар-служба проекта
Фото: PR пиар-служба проекта
Фото: PR пиар-служба проекта
«В нашем новом шоу мы поощряем всех гостей не сдерживать себя и свои эмоции. У нас не только можно, но нужно двигаться, подходить ближе к декорациям и актерам и взаимодействовать с ними»,— рассказывает Директор StageShow Company Наталья Гончар.
По словам организаторов, в шоу «Кибер Санта» дети выступают лучшими помощниками. Они прекрасно понимают и чувствуют, что нужно делать, и ведут по себе родителей, которые и сами могут на время почувствовать себя снова в детстве и стать частью этой новогодней постановки.
Шоу «Кибер Санта. Другое измерение»
Когда: до 9 января
Где: Концерт-холл ВДНХ (павильон №9), пр-т. Академика Глушкова, 1 (станция метро ВДНХ)
Билеты в продаже на сайте проекта
< strong>Стоимость билетов — 690 грн.
Напомним, что на ВДНХ уже открылась «Зимняя страна»
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»