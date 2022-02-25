Спасатели продолжают искать возможных пострадавших в разрушенном доме на Позняках: фото
На месте происшествия работают спасатели, полиция и коммунальные службы города. Фото: Борис Корпусенко
Столичные спасатели продолжают разбирать конструкции и искать возможных пострадавших в полуразрушенной многоэтажке на Позняках.
Там на улице Кошица, 7а, что в Дарницком районе, на жилой дом упали обломки российской ракеты, сбитой над столицей силами противовоздушной обороны. Фотокорреспондент «Вечернего Киева» Борис Корпусенко побывал на месте происшествия. nanbsppoznjakah-foto-0027fe9.jpg» alt=»Спасатели продолжают искать возможных пострадавших в разрушенном доме на Позняках: фото» />
Пожар на улице Кошица, 7а, потушили
Балконы обвалились
Страшные последствия падения обломков
Так сейчас выглядит многоэтажка на Позняках
После попадания обломков произошло разрушение балконов фасадной части с первого по восьмой этаж 15-этажного дома с возникновением пожара. Огонь потушили. По предварительным данным, восемь человек — пострадали, 20 спасли и 150 людей эвакуировали. По информации КГГА, есть трое раненых, один из них в тяжелом состоянии. -budinku-nanbsppoznjakah-foto-dda4db1.jpg» alt=»Спасатели продолжают искать возможных пострадавших в разрушенном доме на Позняках: фото» />
На месте происшествия
Так выглядит детская площадка во дворе разрушенного дома
Обрушенные конструкции
На месте события работают журналисты
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска не различают, в каких районах действовать.
«Они говорят, что гражданские объекты для них якобы не мишень, но это ложь… Авиация врага подло действует над жилыми кварталами, в частности над столицей . Ужасные взрывы в утреннем небе над Киевом, бомбардировка, попадание в жилой дом, пожар — все это напоминает первое такое же нападение на нашу столицу, которое произошло в 1941 году», — сказал Владимир Зеленский в сегодняшнем утреннем
Александр ГАЛУХ, Борис КОРПУСЕНКО (ФОТО) «Вечерний Киев»