Спасатели предотвратили возможный взрыв на Виноградаре: видео

magictr | 12.01.2022 | Новости | Комментариев нет

Спасатели предотвратили возможный взрыв& : видео

На месте происшествия работали более 40 спасателей. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

В ходе масштабного пожара в ангаре спасатели вынесли семь баллонов с углекислотой, чем предотвратили возможный взрыв.

Чрезвычайное событие произошло вечером 11 января 2012 Загорелся металлический ангар размером 15 на 20 метров, пристроенный к двухэтажному зданию кондитерского цеха. Поскольку существовала угроза распространения пламени на соседнее здание, спасатели передали информацию о повышенном ранге пожара.

Спасатели предотвратили возможный взрыв на&n /></p> <p>Существовала угроза распространения пламени на соседнее здание</p> <p>Поэтому на место происшествия выехали восемь пожарных машин и 36 чрезвычайников. Также прибыли на помощь шесть бойцов Киевской службы спасения КАСС. В частности, спасатели деблокировали двери, демонтировали стены и потолки в ангаре для проливания тлевших конструкций.</p> <p><img class=

Спасатели деблокировали дверь в ангаре

Пожар, охвативший площадь тушили почти два часа. К счастью, обошлось без пострадавших. Причина возгорания устанавливается.

Кадры гашения

Накануне пожарные тушили пожар в Гидропарке. Возле Венецианского моста загорелось металлическое хозяйственное сооружение. Там находился мужчина, которого госпитализировали в больницу с ожогами лица и рук.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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