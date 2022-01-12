Спасатели предотвратили возможный взрыв на Виноградаре: видео
На месте происшествия работали более 40 спасателей. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
В ходе масштабного пожара в ангаре спасатели вынесли семь баллонов с углекислотой, чем предотвратили возможный взрыв.
Чрезвычайное событие произошло вечером 11 января 2012 Загорелся металлический ангар размером 15 на 20 метров, пристроенный к двухэтажному зданию кондитерского цеха. Поскольку существовала угроза распространения пламени на соседнее здание, спасатели передали информацию о повышенном ранге пожара.
Спасатели деблокировали дверь в ангаре
Пожар, охвативший площадь тушили почти два часа. К счастью, обошлось без пострадавших. Причина возгорания устанавливается.
Кадры гашения
Накануне пожарные тушили пожар в Гидропарке. Возле Венецианского моста загорелось металлическое хозяйственное сооружение. Там находился мужчина, которого госпитализировали в больницу с ожогами лица и рук.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»