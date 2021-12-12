Современную скульптуру из металла и канатов установили в помещении столичного ТРЦ: фото

magictr | 12.12.2021 | Исскуство | Комментариев нет

Артобъект олицетворяет взаимодействие и теплые отношения. Фото: Антон Логов

В ТРЦ «Караван Outlet», что на улице Луговой, 12, открыли скульптуру «Нежность» Антона Логова, которая одержала победу на публичном конкурсе OPEN ART.

Весь год в ТРЦ обещают показывать искусство, призывающее к разумному потреблению и заботы об экологии.

Первой стала работа Антона Логова «Нежность». Артобъект олицетворяет взаимодействие и теплые отношения между мужчиной и женщиной, матерью и ребенком, человеком и растением. Автор рассуждает на тему любви и гармонии с окружающим миром, знакомых каждому чувствам восхищения и любви. Работа выполнена в формате масштабной металлической конструкции, которая монументальными формами побуждает к размышлениям о нежном и невесомом.

Современн металла и канатов установили в помещении столичного ТРЦ: фото

Эскиз работы. Фото: Антон Логов

Его презентовали на день рождения ТРЦ 11 декабря.

Современную скульптуру из металла и канатов установили в помещении столичного ТРЦ: фото

Автор скульптуры Антон Логов : Антон Логов

«6 ночных монтажов, 10 км цветных канатов, 200 кг метала, и мой эскиз превратился в масштабную пространственную инсталляцию», — поделился автор Антон Логов.

В парке «Позняки» расположен фонтан в виде груши, который создал киевский скульптор Алексей Золотарев. В следующем году его отремонтируют.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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