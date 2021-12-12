Современную скульптуру из металла и канатов установили в помещении столичного ТРЦ: фото
Артобъект олицетворяет взаимодействие и теплые отношения. Фото: Антон Логов
В ТРЦ «Караван Outlet», что на улице Луговой, 12, открыли скульптуру «Нежность» Антона Логова, которая одержала победу на публичном конкурсе OPEN ART.
Весь год в ТРЦ обещают показывать искусство, призывающее к разумному потреблению и заботы об экологии.
Первой стала работа Антона Логова «Нежность». Артобъект олицетворяет взаимодействие и теплые отношения между мужчиной и женщиной, матерью и ребенком, человеком и растением. Автор рассуждает на тему любви и гармонии с окружающим миром, знакомых каждому чувствам восхищения и любви. Работа выполнена в формате масштабной металлической конструкции, которая монументальными формами побуждает к размышлениям о нежном и невесомом.
Эскиз работы. Фото: Антон Логов
Его презентовали на день рождения ТРЦ 11 декабря.
Автор скульптуры Антон Логов : Антон Логов
«6 ночных монтажов, 10 км цветных канатов, 200 кг метала, и мой эскиз превратился в масштабную пространственную инсталляцию», — поделился автор Антон Логов.
В парке «Позняки» расположен фонтан в виде груши, который создал киевский скульптор Алексей Золотарев. В следующем году его отремонтируют.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»