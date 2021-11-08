Современная художница представляет «Код украинской степи»
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Художница Екатерина Корнийчук в галерее «Митець». Фото: Татьяна Асадчева
Персональную экспозицию «Августовский ветер» известной современной художницы Екатерины Корнийчук презентовали в художественной галерее «Митець».
Живописная местность на берегу реки Снов Черниговщине долгое время была настоящей Меккой для многих поколений украинских художников: Николая Глущенко, Федора Захарова Сергея Шишко, Татьяны Яблонскойи других. Невероятной красоты природа, уютные аллеи и архитектурные достопримечательности продолжают вдохновлять на творчество и современных художников. года в дом творчества «Седнев» Национального союза Художников Украины. Именно картины из этого пленэра представлены на выставке в галерее.
Фото: Елена Борисова
Фото: Елена Борисова
По словам художницы, эту местность когда-то открыл для нее ее учитель— выдающийся украинский художник Михаил Дерегус (1904-1997)< /strong>, который в свое время много работал в мастерских Седнева.
Находясь в августе в Седневе художница была поражена разноцветием степных трав, способных выдерживать сильные порывы ветра .
«В этом месте невероятные виды. Я увидела многообразие трав, склоненных в разные стороны, которые колыхались от ветра в определенной ритмике. Это произвело на меня невероятно сильное впечатление, которое мне захотелось бы зафиксировать, воплотив в своем творчестве»,— рассказывает Екатерина Корнийчук.
Первые зарисовки художница сделала с натуры, часами наблюдая как мастерски играет ветер со стройными и изящными стеблями. Работая над картинами, она стремилась сделать свою руку крылом ветра, повторяя его широкие и мелкие движения на больших листах…
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Травы, взволнованные ветром. Фото: Татьяна Асадчева
«Травы Екатерины Корнийчук, взволнованные ветром — это гимн вечной жизни, которая роднит нас с мудростью природы в своей способности бесконечно воспроизводясь, сохраняться», — говорит об экспозиции писательница Елена Малышевская Кроме серии работ, где художница искусно отражает «Код степи» в экспозиции представлены некоторые другие работы художницы. Не обошла она вниманием и Каштановую аллею, расположенную неподалеку от усадьбы Лизогуба.
Фрагмент экспозиции картин Екатерины Корнийчук. Фото: Татьяна Асадчева
Екатерина Корнийчук родилась 1960 года в Киеве. В 1985 году окончила Киевский государственный художественный институт. Работает художницей в Киевском театре на Липках.
Вместе с мужем Алексеем Вакарчуком, они оформили 15 театральных представлений (Алексей Вакарчук как сценограф, Екатерина Корнейчук как художница из костюмов) и презентовали десять общих художественных проектов и выставок. Художники являются участниками международных художественных акций и пленеров, которые проходили в Украине и за границей.
По словам искусствоведов, в ее творчестве чувствуется влияние украинского фольклора, народного искусства, , языческих символов, византийской культуры (абстрактные и стилизованные орнаменты, иконография).
Выставка Екатерины Корнийчук «Августовский ветер»:
Когда: до 9 ноября (включительно)
Где: Художественная галерея «Митець» Национального союза художников находится по адресу: улица Большая Васильковская, 12.
Важно! В связи с введением карантинных ограничений в Киеве, посещение галереи возможно только при наличии ковидного сертификата или Прл теста, по условиям пребывания в выставочном зале не более 10 человек одновременно.
АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»