«Совместноденьги»: как киевлянам быстро реализовать социальные инициативы
В мире есть успешные именно городские краудфандинговые платформы. Фото из открытых источников
Краудфандинговые платформы могут помочь малому и среднему бизнесу воплощать проекты, интересные и полезные киевлянам.
К такому выводу пришли специалисты коммунального научно-исследовательского учреждения «Научно-исследовательский институт социально-экономического развития города».
Первым примером интернет-краудфандинга был сбор средств на организацию гастрольного тура рок-группы Marillion. В 1997 году поклонники собрали 60 тысяч долларов США. Позже группа таким образом собрала деньги еще на запись и продвижение своих альбомов.
Краудфандинговые платформы — это специализированные интернет-сайты, где представлены различные проекты для того, чтобы собрать средства для их реализации. Эти платформы являются гарантами того, что средства будут использованы по назначению. Участники — как авторы, так и вкладчики — должны быть заинтересованы в финансовой поддержке и реализации собственных проектов или социально важных идей. Одним из преимуществ сбора средств таким способом является то, что это достаточно быстрый процесс и не требует прохождения традиционных долговременных процедур привлечения финансирования.
Сейчас у Киева нет такой городской муниципальной платформы. Однако, киевляне с удовольствием финансируют съемки фильмов, обеды для беспризорных или создание реабилитационных комнат для людей с инвалидностью на Сообществе или через Украинскую биржу благотворительности.
Тем не менее, в мире есть успешные именно городские краудфандинговые платформы. В частности, мэр Лондона. Мэр выделяет часть средств на проекты в зависимости от важности идеи и мощности местной поддержки. Crowdfund London — это первая в мире общегородская программа, которая продолжает развиваться. В настоящее время мэрия поддержала всего 134 проекта на сумму 4,4 миллиона фунтов стерлингов — вместе с 16 тысячами спонсоров. Эта платформа выступает как плацдарм для общественного творчества, объединяет людей, компании и государственные органы.
Шесть лет платформа «Мой город» помогает общественно важным проектам Одессы собирать средства на их реализацию. С апреля 2021 года она распространилась в Харькове.
По мнению авторов исследования, подобный инструмент сосуществования может быть эффективным механизмом привлечения финансовой поддержки и для органов самоорганизации населения и объединений совладельцев многоквартирных домов для реализации приоритетных, инновационных миниектов в Киеве. Но быть прекрасным дополнением к проектам Общественного бюджета, которые, как известно, полностью финансируются из бюджета города.
Аналитическую записку «Возможности применения механизма краудфандинга в местном экономическом развитии» направлены в КГГА для изучения возможности применения для экономического развития Киева .
Кстати, в прошлом году Центр урбанистических студий запустил сбор средств для издания книги о Чоколовке.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»