Совет одобрил бюджет на 2023 год. Что будет с зарплатами, пенсиями и курсом?
За соответствующий законопроект проголосовали 295 нардепов.
Событие:Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2023 год во втором чтении и в целом. За соответствующий законопроект проголосовали 295 народных депутатов.
Детали и комментарии: Доходы бюджета составят 1,3 трлн. грн, расходы — 2,6 трлн грн, прогнозируемый дефицит — 20,6% ВВП, львиную долю которого планируется покрывать за счет международной помощи. Плановый показатель госдолга на конец года составит 6,42 трлн грн. (102,3% ВВП). Больше бюджетных средств (1,14 трлн грн) будет направлено на оборону. Это соответствует 18,2% ВВП или 43% всех расходов госбюджета. Вторая самая большая статья расходов (35% расходов) — социальные выплаты, медицина и образование Власти убеждают, что, несмотря на войну, зарплаты и пенсии не будут уменьшаться. Но фактически и не будут расти. Минимальная зарплата в 2023 году будет сохраняться на уровне 6700 грн, а прожиточный минимум составит 2589 грн. После декабрьского роста с 2027 по 2093 гривен минимальная пенсия в течение следующего года не будет меняться. Но в марте правительство обещает провести индексацию пенсий. В то же время власти прогнозируют достаточно высокий уровень безработицы — 28,2% и большую инфляцию (30%). Очевидно, большинству украинцев в следующем году придется затянуть пояса.
Как отметил в своей колонке на interfax.com.ua глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Украины Даниил Гетманцев, ко второму чтению Кабмин скорректировал прогноз роста ВВП на 2023 год в сторону консервативного сценария — 3,2% вместо 4,6%. «Среднегодовой прогноз обменного курса остался без изменений (42,2 грн/долл.), а вот прогноз на конец 2023 года улучшен с 50 до 45,8 грн/долл., что, по моему мнению, больше соответствует текущим ожиданиям с учетом замедления инфляции, задекларированных объемов финансирования бюджета от партнеров и состояния платежного баланса в следующем году», — заметил Гетманцев.
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По мнению финансового аналитика Андрея Шевчишина, заложенный в бюджете курс следует оценивать как прогнозную величину, которая зависит от многих показателей. В частности от дефицита бюджета и источников его покрытия, платежного баланса. «Согласно бюджетным ориентирам, нас ожидает не только очень большой дефицит, но и сложности на рынке труда, значительная инфляция и высокий долг. Правительство рассчитывает на внешние заимствования. Если Украина сможет привлечь в следующем году 38 миллиардов долларов и закончится активная фаза войны, то курс удастся удержать на уровне 42 гривен за доллар.Когда денег поступит больше, то гривна может даже укрепиться.Если же средства от наших партнеров «будут опаздывать» и их будет меньше запланированного, тогда стоит ждать пессимистический сценарий», — рассказал Андрей Шевчишин в комментарии Экспрессу.
Нардеп Алексей Гончаренко заметил в Telegram, что не голосовал за бюджет-2023. Ведь в итоге депутаты увеличили расходы на телемарафон почти на 2 млрд грн. добавили денег на строительство дорог. В то же время, расходы на оборону не увеличились по сравнению с первым чтением. «Нужно не распределять средства на марафоны и дороги. Следует увеличивать расходы на ВСУ, потому что именно от них зависит наше будущее», — заметил депутат.