Сотни снарядов, ракет и мин. Рашисты так убегали от ВСУ в Херсонской области, что «забыли» большой арсенал своего оружия
СБУ обнаружила замаскированный склад с вражескими боеприпасами.
Фото из сообщения СБУ в Facebook A A+ A++
Событие: В ходе стабилизационных мероприятий на деоккупированной Херсонской области СБУ обнаружила немалый состав с ракетно-артиллерийским вооружением рашистов.
Детали и комментарии: Замаскированный склад с вражескими боеприпасами находился в помещении дома культуры поселка Большая Александровка. Среди обнаруженного — более полутысячи артснарядов и боеприпасов к реактивным системам залпового огня «Град» и «Ураган», а также более сотни противотанковых управляемых ракет и противотанковых мин. Все изъятые российские средства поражения переданы для нужд ВСУ.
Кроме того, в результате оперативных действий сотрудники СБУ установили многочисленные факты убийств и пыток местных жителей во время оккупации района. «Используя массовые расстрелы и пытки, враг пытался запугать людей и заставить их «сдавать» места нахождения участников движения сопротивления на юге нашего государства. Установлено, что захватчики не разрешали жителям поселка хоронить убитых и замученных родственников на кладбище. Для этого люди должны были использовать двор» я собственных домовладений.Задокументирован факт похищения жительницы поселка, которую рашисты «обвинили» в корректировке артобстрелов по позициям оккупационных группировок.Также на территории местного гаражного кооператива обнаружено враждебное СТО, к которому россияне свозили угнанные у граждан автомобили и рф», — говорится в сообщении СБУ.
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В интервью Общественному начальник ОВА Ярослав Янушевич рассказал, что в Херсонской области от российских захватчиков освобождены уже 75 населенных пунктов. «Только за октябрь Вооруженные Силы Украины вернули под желто-голубое знамя 29 населенных пунктов», — заметил он. Янушевич также сообщил, что до 24 февраля в деоккупированных населенных пунктах проживало свыше 19 тысяч человек, а сейчас – mdash; около 7 тысяч.
Financial Times отмечает, что Украина может уволить Херсон уже на следующей неделе. Журналисты издания обратили внимание на то, что коллаборанты призывают начать немедленную эвакуацию населения из города «в связи с обстрелами». По мнению аналитиков, это свидетельствует о том, что Россия готовится к решающей битве за Херсон.