Сотни смертей в день. Число уничтоженных российских захватчиков на войне с Украиной достигло 27200 человек
Не больше всего врагов уничтожил полк «Азов» — около 6000 рашистов.
Событие: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал информацию о потерях российских войск в сутки. В частности, речь идет о потере 27 200 военных, из них около 300 человек — за последние 24 часа.
Детали и комментарии:Кроме того, за последние сутки украинские защитники уничтожили 13 вражеских танков, а всего украинцы вывели из строя 1218 танков. Также наша армия уничтожила 2934 боевых бронированных машин (34 за минувшие сутки), 195 реактивных систем залпового огня (+2 по сравнению с утром 13 мая), 551 артиллерийскую систему (+9), 2059 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+17), 163 вертолета (+1), 411 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) оперативно-тактического уровня (+6) и 42 единицы специальной техники, 1 из которых за минувшие сутки.
А вот статистика других потерь врага за последние сутки не изменилась. В общей сложности рашисты лишились 200 самолетов, 88 средств противовоздушной обороны (ПВО) и 95 килатых ракет. Наибольшие потери врага Вооруженные силы Украины зафиксировали на Славянском и Бахмутском направлениях.
А вот за всю войну больше всего врагов уничтожил полк «Азов». Как заявил во время Киевского форума безопасности заместитель командира полка, капитан Святослав Паламар («Калина»), защитники Мариуполя с начала полномасштабной войны уничтожили около 6000 российских захватчиков и более 100 единиц бронетехники. «Нашему гарнизону удалось уничтожить около 6000 единиц вражеской силы, в том числе одного генерала, — сказал Паламар. — А еще около 78 танков, более 100 единиц бронетехники. Это по подтвержденным данным. Есть еще, конечно, много неподтвержденных данных, на которые мы не будем опираться».
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Заместитель командира полка «Азов» отметил, что на штурм Мариуполя враг бросил свои элитные подразделения. «Это 150-я дивизия, 68-й танковый полк, 83-я бригада ВДВ, 346-я бригада ГРУ, спецназ, 22-я бригада спецназа ГРУ, 9-й полк морской пехоты «ДНР», 810-я бригада черноморского , 155-я Тихоокеанская бригада, – сказал Святослав Паламар. – И также это стратегическая авиация и тактическая авиация. Это наемники «Вагнера» и другие боевики из других территорий российской федерации и Кавказа».
Святослав Паламарь отметил, что враг преобладал украинских защитников в количестве вооружения и количестве пехоты. «Эта группировка насчитывала около 14 000 военнослужащих, — рассказал капитан. — Это чрезвычайно огромное количество техники, это самолеты, это корабли, это корабельная артиллерия, это самолетовылёты как тактической, так и стратегической авиации. И большое количество артиллерии, средств РСЗ. А также огромное количество ракет было выпущено по нам за весь этот период. Оборона «Азовстали», которую пытаются штурмовать российские войска, продолжается. Украинские бойцы будут сопротивляться врагу, пока у нас будет возможность».
Как сообщил в Telegram 14 мая советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, российские захватчики обнародовали в социальных сетях контакты невест и жен защитников Мариуполя, которые находятся на «Азовстале». «Оккупанты атакуют не только защитников в «Азовстале», но и их семьи, — написал Андрющенко. — Они обнародовали в соцсетях личные контакты (телефоны, профили) невест и жен наших защитников.» /p>