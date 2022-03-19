Состояние воздуха в столице вернулось в норму
< /p>Опасность миновала. Фото из открытых источников
Датчики мониторинга показывают, что состояние воздуха в Киеве нормализовалось
Утром в столице наблюдалось превышение концентраций пыли в воздухе. Ухудшение качества воздуха произошло из-за пожаров на окраинах столицы, в частности в Гостомеле, Буче, пожарах на индустриальных объектах, а также движение воздушных масс от источников возгорания и низкая скорость ветра.
«Датчики мониторинга показывают, что состояние воздух в Киеве нормализовался. Опасность прошла, поэтому предварительные рекомендации отменяются. Следите за сообщениями от городских властей и берегите себя»,— сообщил начальник Управления экологии и природных ресурсов Александр Возный.
В Киеве сегодня работают магазины, аптеки, транспорт, открыты два моста.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»