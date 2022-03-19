Состояние воздуха в столице вернулось в норму

magictr | 19.03.2022 | Новости | Комментариев нет

Состояние воздуха в столице вернулось в норму< /p>Опасность миновала. Фото из открытых источников

Датчики мониторинга показывают, что состояние воздуха в Киеве нормализовалось

Утром в столице наблюдалось превышение концентраций пыли в воздухе. Ухудшение качества воздуха произошло из-за пожаров на окраинах столицы, в частности в Гостомеле, Буче, пожарах на индустриальных объектах, а также движение воздушных масс от источников возгорания и низкая скорость ветра.

«Датчики мониторинга показывают, что состояние воздух в Киеве нормализовался. Опасность прошла, поэтому предварительные рекомендации отменяются. Следите за сообщениями от городских властей и берегите себя»,— сообщил начальник Управления экологии и природных ресурсов Александр Возный.

В Киеве сегодня работают магазины, аптеки, транспорт, открыты два моста.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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