Составы «Киевводоканала» проверили правоохранители
не выявили и, соответственно, не изъяли документов
Следователи нацполиции осмотрели складские помещения ЧАО «АК«Киевводоканал».
7 февраля в ЧАО «АК «Киевводоканал» обратились сотрудники Следственного управления ГУ Национальной полиции. Киеве.
Согласно тексту определения об осмотре, следственные действия непосредственно не касались хозяйственной деятельности «Киевводоканала». Расследование ведется в одном из тысяч контрагентов водоканала, который, по мнению правоохранительных органов, взаимодействует с рядом обществ с признаками фиктивности.
«Целью обзора складских помещений водоканала было выявление финансово-хозяйственной документации других обществ, по мнению следователей, могут быть задействованы в противоправной схеме, их печати, документации на подтверждение происхождения имеющегося товара на складах», — объяснили в «Киевводоканале».
«Киевводоканал» допустил правоохранителей к осмотру помещений.
«По результатам проведенных осмотров никаких финансово-хозяйственных документов других обществ, которые могут быть задействованы в противоправной схеме, их печатей, документации на подтверждение происхождения имеющегося товара на складах, в складских помещениях ЧАО «АК«Киевводоканал» выявлено не было соответственно, изъято не было, что отражено в протоколах обзоров»,— подчеркнули в Киевводоканале.
Напомним, что эпопея с массовыми обысками в структурных подразделениях киевской городской власти началась весной 2021 года. Тогда силовики провели больше обысков, чем за целый 2020 год. А однажды утром в дом мэра Кличко наведались правоохранители, которые не смогли объяснить визит. Тогда Кличко сразу же сказал, что это попытка психологического давления на него и на руководство города.
16 августа 2021 года, прокуратура и СБУ начали снова активно проверять все городские структуры. В минувшие месяцы правоохранители значительно уменьшили количество проверок.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»