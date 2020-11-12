Состав новоизбранного Львовского районного совета: перечень депутатов
К Львовской районного совета прошли пять партий, разделили между собой 64 депутатских мандата
Об этом говорится в протоколе Львовской районной территориально-избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Львовского районного совета, который есть в распоряжении Вариантов .
К Львовской районного совета прошли пять партий, разделили между собой 64 депутатских мандата: «Европейская Солидарность» – 30 мандатов, «Самопомощь» – 13 мандатов, «Голос» – 9 мандатов, «ВО« Свобода »- 7 мандатов и« слуга народа »- 5 мандатов.
Полный список новоизбранных депутатов Львовского районного совета:
от партии «Европейская Солидарность»:
Шустер Богдан,
Сыроед Александр,
Грабовская Оксана,
Прокопов Андрей,
Костик Владимир,
Колодий Наталия,
Лысый Игорь,
Драч Галина,
Кривко Даниил,
Кузык Олег,
Зинкевич Игорь,
Мохницкий Вадим,
Стечишин Юрий,
Гера Людмила,
Жеребецкий Тарас,
Кузе Марьяна,
Василиса Михаил,
Киянка Ирина,
Вашкивская Андрей,
Сулим Андрей,
Гуменюк Роман,
Фостяк Оксана,
Грень Тарас,
Маткивский Анатолий,
Лучко Оксана,
Фрис Владимир,
Шимчак Сергей,
Кричковська Марьяна,
Миколайчук Орест,
Андрес Александра.
От партии «Самопомощь»:
Лукашевский Юрий,
Мовчан Иван,
Дидух Анна,
Давыдович Любовь,
Алексеева Наталия,
Шмид Олег,
Зубрицкая Богданна,
Москаленко Андрей,
Чванова Вера,
Стефанишин Тарас,
Богун Арина,
Браташ Ольга,
Горуна Станислав.
От партии «Голос»:
Котис Олег,
Шолтиса Игорь,
Климовский Марко,
Личнов Игорь,
Маевка Галина,
Деркач Владимир,
Демкив Святослав,
Паславский Юрий,
Мартин Ирина.
От партии ВО «Свобода»:
Федун Богдан,
Плахтий Роман,
Марко Александр,
Гутник Андриан,
Вайда Ярина,
Ильчишин Марта,
Любицкий Роман.
От партии «Слуга народа»:
Домашовец Роман,
Марко Андрей,
Крыса Назарий,
Холод Юрий,
Серватяк Наталья.