Солнце украинской музыки: выдающемуся композитору Николаю Лысенко — 180 лет
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22 марта 1842 года в деревне Гриньки на Полтавщине родился выдающийся украинский композитор Николай Лысенко.
Потомок старинного благородного рода стал одним из истории украинской культуры, образования и духовности.
По случаю юбилея, «Вечерний Киев» вспоминает интересные факты по биографии выдающегося композитора: p>
1. Любовь к музыке он унаследовал от матери Ольги Еремеевны — воспитанницы Института благородных девушек в Петербурге.
Обнаружив в раннем возрасте у сына незаурядные музыкальные способности, мама начала рано учить Николаю игре на фортепиано. Поскольку мальчик любил играть и импровизировать, то он быстро делал большие успехи: «Техника ему давалась очень легко, музыкальная память с первых шагов оказалась в чрезвычайных размерах; шестилетний ребенок поражал всех не только сноровкой и чистотой своей игры, но также и выразительностью выполнения довольно сложных пьес;
2. Своё первое музыкальное произведение «Польку» Лысенко написал в 9 годов; -mikoli-lisenkunbsp-180nbsprokiv-4488283.jpg» alt=»Солнце украинской музыки: выдающемуся композитору Николаю Лысенко — 180 лет» />
Николай Лысенко. Фото: Википедия
3. Национальное самоопределение парня произошло в подростковом возрасте, когда гостя с троюродным братом у дяди Андрея Романовича, они всю ночь читали запрещенные стихи из «Кобзаря» Тараса Шевченко. Юноша, с детства привыкший к русскому и французскому языку, был особенно очарован музыкальной силой и звучностью простого слова. Свою особую любовь к Шевченко слова художник сохранил в течение жизни: создав немало романсов и хоровых произведений на строки Великого Кобзаря;
4. Музыкальное образование композитор получил в немецком городе Лейпциге, овладев четырехлетним курсом за два года. Господин Лысенко, при своем образцовом усердии и замечательном таланте, достиг блестящих успехов и является пианистом, виртуозная техника и характерное, приподнятое и духовно вдохновенное, исполнение которого значительно выходит за пределы того, что обычно требуется от учеников»
Композитор в зрелом возрасте. Фото из открытых источников
5. Николай Лысенко мог бы выбрать музыкальную карьеру в Германии, Франции или другой стране Европы. Или вообще стать ученым или военным, имел для этого талант и данные. Однако он избрал неперспективный на то время путь украинского композитора и музыканта. Он прекрасно знал иностранные языки — но сознательно выбрал украинский;
6. Был женат на певице Ольге О'Коннор, однако брак распался через 12 лет из-за отсутствия детей. Впоследствии композитор будет долгое время жить в гражданском браке с Ольгой Липской, которая станет матерью его 5 детей.
По воспоминаниям родных, она стала для композитора не только мудрой советчицей и неутомимой помощницей, но и самым верным другом, что рука об руку, сердце с сердцем прошла с ним важнейший период его творческого пути. Ее ранняя смерть в 1900 году, вскоре после рождения сына Тараса, стала для композитора тяжким испытанием.
7. Композитор считается одним из основателей украинского профессионального театра, в том числе и музыкального. Он написал 11 опер, сотрудничая с труппами корифеев украинского театра, заключил музыку еще до 10 драматических спектаклей;
8. Произведением своей жизни композитор считал оперу «Тарас Бульба», которая за жизнь композитора так и не была поставлена. Премьера состоялась только в 1924 году в Харькове.
Классикой украинского искусства стала опера «Наталка Полтавка», которая с огромным успехом ставится в многих театрах Украины;
9. Тема казачества занимала чрезвычайно важное место в творчестве композитора. Он создал обработки к таким народным песням, как «Дума о Палии и Мазепе», «О Сове Чалого», «О разрушении Сечи», «Ой ладно, запорожцы», «О казаке Байде» и о многих других.
В 1905 году Николай Лысенко написал фортепианное произведение «Запорожский марш». Символично, что композитора часто называют «гетманом украинской музыки». mikoli-lisenkunbsp-180nbsprokiv-b10aae4.jpg» alt=»Солнце украинской музыки: выдающемуся композитору Николаю Лысенко — 180 лет» />
Памятник возле Национальной оперы. Фото: Николай Козловский
10. Он является автором духовного гимна «Молитва за Украину», который впервые исполнил хор Кирилла Стеценко во время празднования провозглашения Акта Соединения 22 января 1919 года.
Прекрасные слова о Николае Лысенко сказал видный деятель театраКонстантин Станиславский:
«Если Петра Чайковского мы называем волшебником русской музыки, то Николая Лысенко, этого прекрасного композитора, который пленит красотой своей музыки, мы можем смело назвать солнцем украинской музыки».
Татьяна АСАДЧЕВА, « Вечерний Киев»