Соискателей состоятельных невест обманывали в забегаловке на Печерске
Своих жертв мошенники заманивали в задраное кафе. Фото: Киевская городская прокуратура
Столичные правоохранители задержали мошенников, которые ежедневно обманывали десятки мужчин с помощью фейковых свиданий.
Организовал схему 22-летний гражданин России. Молодой человек привлек к ней еще около 10 человек. Своих жертв мошенники привлекали к забегаловке на Печерске с громким названием «Золотой лев». Перед тем на популярном сайте быстрых знакомств администраторы организованного россиянином колл-центра под видом девушек знакомились с мужчинами и назначали им свидания.
При этом участницы схемы представлялись студентками-юристками, дочерями состоятельных бизнесменов и успешными бизнеследи. На встречу с мужчинами девушки приезжали на арендованном элитном автомобиле с водителем. Далее потенциальным жертвам предлагалось зайти в кафе и заказать еду «на винос».
Стандартные блюда и напитки в «Золотом льве» стоили в десять раз дороже, чем где бы то ни было, и на самом деле покупались участниками схемы в ближайшем супермаркете. Стоимость такого ужина могла достигать от четырех до 17 тысяч гривен. После того, как потенциальная жертва платила счет, девушку якобы срочно вызвали домой. -unbspzabigajlivci-nanbsppechersku-a55a021.jpg» alt=»Искателей состоятельных женихов обманывали в забегаловке на Печерскую» />
Жертв не смущал, ни «привокзальный интерьер» кафе, ни «богатый» ассортимент «Посторонних в кафе не пускали и обслуживали исключительно тех мужчин, которых приводили участницы схемы. Странно, но жертв не смущал, ни «привокзальный интерьер» кафе, ни кухня с «двумя огурцами», — рассказала «Вечернему Киеву» глава Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.
За каждое «удачное» свидание участница схемы получала процент. Каждый день жертвами мошеннической схемы становились десятки мужчин. По предварительным данным, заработок мошенников составлял до 60 тысяч гривен в день. В настоящее время правоохранители задержали трех участников схемы, в том числе ее организатора. Решается вопрос по сообщению мошенникам о подозрении и избрании мер. Следственные действия продолжаются.
Также сегодня, 23 декабря, столичная прокуратура сообщила о расследовании хищения пяти миллионов гривен, потраченных на установку елки на Центральном железнодорожном вокзале, которой — до сих пор — до сих пор.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»