Соединяющая сердца: киевская ведущая рассказала о церемонии и дружбе с невестами
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Соединяющая сердца: как девушка с образованием инженера стала популярной свадебной ведущей в Киеве столичной церемониймейстершей и организатором свадеб — Славой Алексеевой.
Еще совсем юной девочкой ее звала сцена и заряжали эмоции благодарных зрителей. Она много танцевала и мечтала быть хореографом. Но родители сказали, что «танцами на хлеб не заработаешь», тем более в маленьком городке на Черкащине, откуда родом наша героиня, а ныне — киевская церемониймейстерка, свадебная ведущая и организатор Я с раннего детства занималась народными танцами, побеждала в конкурсах. Уже тогда я была со сценой на «ты» и понимала для себя, что хочу хореографии учить других. Когда были вступительные экзамены, имела возможность осуществить свою мечту, но родители настаивали на том, что «танцами на хлеб не заработаешь», — вспоминает Слава.
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПРОФЕССИЙ И ПЕРВЫЕ ЦЕРЕМОНИИ
Киевская церемониймейстерша, свадебная ведущая и организатор свадеб Слава Алексеева
И родные убедили ее получить профессию со сложным названием «инженер-технолог самолето- и вертолетостроения». А потом еще она овладела профессией менеджера-экономиста.
«Во время учебы я познакомилась со своим мужем, вышла замуж и переехала жить в Одесскую область. Конечно, я хотела учить детей, потому что люблю и умею лучше всего! Решила не медлить и пришла в дом культуры с просьбой взять меня в штат, и мне отказали. Тогда я открыла свой первый кружок и стала тренером из народных танцев. Потом в штат БК я попала, благодаря победам моих учеников»,— рассказывает собеседница.
20 лет назад, когда Славу пригласили на свадьбу, она подумала «какая ужасная церемония и вообще организация праздника». Ее не очень профессиональная работа вдохновила ее попробовать себя в «свадебном мире». Так и появился первый сценарий, который стал началом большого дела.
Сегодня она выполняет непростую миссию — объединяет сердца, которые <в этот прекрасный день, как два голубка, связали свои узы…». Но подождите — таких банальных речей от нее не дождешься. Эта женщина может поразить самых капризных молодоженов и умилять любых гостей — даже если они брутальные байкеры.
Слава рассказывает, что первые церемонии были для нее непростыми — не хватало опыта, а учиться было негде. Когда же Слава переехала в Киев, смогла отточить свое мастерство. Здесь она могла посещать мастер-классы опытных ведущих, перенимать их знания и роста в профессии. Результат, убеждает, не заставил себя долго ждать — церемонии проходили успешно, а после праздников она с многими супружескими парами продолжает поддерживать дружеские отношения.
Слава выполняет непростую миссию — объединяет сердца
Сейчас она даже может себе позволить отказать в церемонии — если, к примеру, не сошлись характерами с невестами. Или же — не удалось найти общий язык по поводу праздника.
«Обычно мы встречаемся с молодоженами предварительно, чтобы обсудить все нюансы и познакомиться. Во время встречи должно быть соответствующее психологическое настроение доверять друг другу. Я открыта на все 150%, но, бывает, не подходят люди друг другу по психотипам и как бы не пытался, ты не сможешь дать то, что им к душе. Поэтому редко, но бывает, что я предлагаю им найти другого человека. И это нормально», — убеждает Алексеева. -align:justify;»>Слава рассказывает, что несмотря на длительный опыт, все равно продолжает волноваться перед церемонией.
«Каждый раз волнуюсь вроде бы впервые. Овладеть себя помогает знакомство с родителями, с гостями. Важно, чтобы меня не воспринимали как совсем чужого человека»,— говорит Слава.
После знакомства также легче настроить зрительный контакт с гостями.
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По ее словам, так аудитории гораздо легче слушать ее, и ей от того спокойнее. Важно также не сомневаться в своей силе и быть уверенной в своем выступлении.
Собеседница добавляет, что плакать церемониймейстерам также можно… Когда ты переживаешь всю историю жизни человека и еще воспринимаешь молодоженов, как близких друзей, невозможно не заплакать. . Бывает так, что я веду свадьбу, а потом в финале у нас церемония обетов, вечером воспаление семейного очага — это всегда очень сентиментальное действо… Я себе разрешаю плакать, ведь тоже человек», —.
АРСЕНАЛ ИСТОРИЙ
Каждая история любви — уникальна
По словам церемониймейстерки, каждая история которой ей приходилось сталкиваться — уникальна. Даже если это знакомство через Тиндер…
«Миниатюрная, нежная, красивая девочка, фотография очень долгое время искала себе пару. В какой-то момент она перестала это делать и смирилась. Но подруга без ведома зарегистрировала ее на сайте знакомств, рассказывает организатор свадеб. — Через некоторое время ей приходит письмо на электронную почту с надписью «Я хотел бы с вами встретиться. С уважением, Ангел «Angel». Ее это очень поразило, ведь с детства девушка коллекционировала именно ангелов. Следовательно приняла предложение и со временем вышла за этого мужчину».
Опыт работы церемониймейстером позволяет Славе даже делать любительские прогнозы: насколько крепкой будет любовь пара и будет «брак долгим и счастливым».
В ее профессии главное — это хорошая подготовка и желание не подвести молодоженов. Подготовка к свадьбе — это тоже в определенном смысле проверка отношений. Иногда очень заметно, к примеру, что это нужно только кому-то одному из пары, а другому — все равно. По моему опыту это не очень хороший знак…» — делится собеседница.
Не так давно она готовила свадьбу для готов. Говорит, что этот опыт для нее был также интересен, поскольку раньше с такими неординарными парами и гостями не пересекалась.
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На завершение она говорит, что у ее профессии главное — это хорошая подготовка и желание не подвести молодоженов. Ведь для влюбленных этот день такой знаковый, долгожданный и волнующий. . Впрочем, я себе такого не позволяю — это важная дата, люди этого так ждут. Могу ли я своей неосторожностью что-то испортить? Поэтому перед свадьбой тщательно все изучаю, повторяю и стараюсь быть сосредоточенной и выспавшейся. Праздник любви не терпит ошибок. Всем страстной любви!» — подытоживает свою историю Слава.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»