Соблюдение графиков отключения света будет контролироваться. Куда обращаться при нарушении?
«Укрэнерго» обещает со следующей недели улучшить ситуацию в центральном и северном регионах.
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Событие: Соблюдение графиков отключения электроэнергии будет проверять Госэнергонадзор. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.
Детали и комментарии:Из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов операторы систем распределения применяют графики почасового отключения электроэнергии. Это необходимо для стабилизации энергосистемы в случае дефицита мощности. Минэнерго, НЭК «Укрэнерго» совместно с операторами систем распределения и местными органами власти в конце октября оптимизировали графики отключения, сделали их более удобными, чем введенные сразу после массированных обстрелов. Однако продолжаются жалобы бытовых потребителей и бизнеса по несоблюдению операторами систем распределения графиков, обнародованных на официальных веб-сайтах облэнерго, отмечают в ведомстве.
«Мы просим граждан с пониманием отнестись к временным отключениям света, которые стали следствием беспрецедентных атак России на украинскую энергосистему. Пострадало около 40% энергетической инфраструктуры, поэтому должны уменьшить нагрузку на энергосистему, особенно в часы пик. В то же время очень важно, чтобы графики отключений были составлены справедливо и максимально четко выполнялись, ведь это необходимо гражданам для планирования рабочих задач, домашних дел, обучения детей.Бизнес также нуждается в планировании работы в зависимости от графиков электроснабжения, поэтому Минэнерго инициировало проверки корректности применения графиков отключений, соблюдения операторами систем распределения их сроков и продолжительности. «», –- заявил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко.
Проверки будет проводить Госэнергонадзор совместно с уполномоченными представителями оператора системы передачи.
Напомним, информировать власти об отключении электроэнергии вне графика призвал укра Президент Владимир Зеленский во время очередного обращения.
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«Пожалуйста, если отключение вашего дома или улицы происходит сегодня не по графику, сообщайте местным властям и представителям обслуживающей вас энергокомпании. Они должны исправить ситуацию и соблюдать график», – подчеркнул глава государства.
Тем временем «Укрэнерго» сможет улучшить ситуацию с энергоснабжением в центральном и северном регионах Украины уже со следующей недели при условии отсутствия новых ракетных обстрелов. Об этом сказал глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона «Единые новости». Он отметил, что массированные атаки россиян на украинскую энергосистему повлекли за собой проблемы в электроснабжении в ряде регионов Украины. Сложнее всего сейчас в Киевском и Харьковском регионах, где введены и действуют графики плановых почасовых отключений и иногда дополнительно применяются аварийные отключения. чтобы можно было передать туда необходимые объемы мощности от электростанций из других регионов», – подчеркнул он. Это позволит устранить необходимость применения ограничения потребления электроэнергии.
В компании отмечают, что сегодня ночью враг снова ударил по энергетической инфраструктуре. Из-за повреждений в электросетях ситуация в энергосистеме осложнилась. В настоящее время дополнительно применены экстренные аварийные отключения потребителей в столице, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях. Во всех других регионах Украины продолжают действовать плановые отключения.