«Со взвода осталось трое живых». У российских мобилизованных началась паника
СБУ перехватила новые разговоры кафиров.
< strong>Событие: Российские мобилизованные массово звонят своим родственникам и умоляют вытащить их из войны любой ценой. СБУ перехватила несколько разговоров оккупантов, которые сейчас находятся в Донецкой области.
Детали и комментарии: «Зая, слышишь, звони родителям! Колокола Ивановой жене. Поднимайте вопрос снова на уровне губернатора Брянской области РФ Богомаза. Нас всех на передок отправляют! Там около 40 тысяч украинских военных стоит… Со взвода осталось трое живых. Нас снова в один ад. бросают. Наше командование оху*ло просто», — жалуется жене один из захватчиков. Другой оккупант призывает не ограничиваться чиновниками местного уровня и обращаться к президенту России, развязавшему эту войну: «Какого х*я нас отправляют на передок, если мы должны сидеть в обороне?! Там много 200-х, 300-х, поднимайте это вопрос на уровне помощника президента или кого-то там». «Наверное, только здесь рашисты поняли, что быть пушечным мясом — это и есть их миссия на этой войне», — отметили в СБУ.
Недавно ГУР Минобороны сообщило в Facebook, что сайт украинского государственного проекта «Хочу жить», через который российским военнослужащим предлагается подать заявку на сдачу в плен ВСУ, заблокирован на территории России. В то же время в ведомстве напомнили, что работает круглосуточная горячая линия Координационного штаба по обращению с военнопленными. Узнать условия, на которых можно сдаться в плен ВСУ, российские военные могут у представителей украинского командования по телефонам +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84, или через телеграмм-бот «Хочу жить». Обращаться на горячую линию могут сами военные, а также родные. Пленным россиянам гарантируется содержание согласно нормам Женевских конвенций. С начала работы проекта «Хочу жить» добровольно сдаться в плен ВСУ пожелали 3000 российских военных, сообщил во время брифинга спикер проекта Виталий Матвиенко.
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За более трех недель россия мобилизовала на войну с Украиной около 200 тысяч оккупантов. Это примерно 66% от заявленного количества (300 тысяч ред.), которое они собирались собрать, заявила на брифинге заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. «По имеющимся у нас данным, продолжается доукомплектование 107 и формирование 24 резервных и регулярных полков и батальонов общей численностью около 146 тысяч человек. В связи с ускоренными темпами мобилизации сохраняются проблемы у нашего врага с отсутствием в достаточном количестве казарменно-жилищного фонда -материальной базы и вещевого имущества для обеспечения мобилизованного личного состава, а также инструкторов для надлежащей подготовки к боевым действиям», — подчеркнула Маляр. Генштаб замечает, что Россия отправляет на войну мобилизованных без какой-либо подготовки.