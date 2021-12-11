Со столичных улиц убирают по 100 вывесок на день
Чтобы снять вывеску использовали подъемник. Фото: прессслужба КГГА Огромную вывеску сегодня сняли с торгового центра практически в центре столицы. Она не соответствовала Правилам размещения наружной рекламы и вывесок.
За процессом работы коммунальщиков наблюдал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, который отметил, что подобная судьба постигла в этом году более 23 тысяч конструкций, которые были установлены незаконно или с нарушениями.
«Киевляне и гости столицы должны прежде всего видеть город, его архитектуру, а не скопление рекламы на домах. Мы разработали простые и понятные Правила размещения рекламы и уже четвертый год активно их внедряем, о чем и говорят цифры. Для сравнения: за неполный 2021 год ежедневно демонтируется 102 конструкции, в то время, как в 2020 году таких демонтажей было 90 дней, а в 2017 году – всего 35 лет. >
Валентин Мондриевский указывает на вывески, размещенные согласно правилам. Фото: прессслужба КГГА
Правила стали своеобразным дизайн-кодом города. В них прописаны требования к рекламным конструкциям и вывескам в зависимости от их локации в городе — чем ближе к историческому центру, тем эти требования строже. В частности, это касается и наземной рекламы, которой за последние несколько лет стало меньше на 60%.
В управлении по вопросам рекламы признают, что именно фасадная реклама и вывески чаще всего нарушают Правила размещения рекламы в столице. Каждый год количество демонтированных конструкций растет, но количество незаконных конструкций все равно не уменьшается. -nanbspden-f612956.jpg» alt=»Со&столичных улиц убирают по 100 вывесок на день» /> Вывеска, прикрывающая значительную часть фасада. Фото: прессслужба КГГА
«Решением этого вопроса сможет стать законное оформление вывесок. Киев имеет один из самых простых алгоритмов оформления вывески. Это абсолютно бесплатно и требует минимального пакета документов, которые можно подать онлайн и получить ответ в течение 10 дней», — подчеркнула начальница Управления по вопросам рекламы КГГАОксана Полищук.
В этом году Управление по вопросам рекламы разработало удобный буклет с подсказками, по которым оформление вывески по правилам простое и понятное и гарантированно убережет любую вывеску от демонтажа.