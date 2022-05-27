Со следующей недели США могут объявить о предоставлении Украине новейших реактивных систем залпового огня.
Дальность впечатления такого оружия составляет от 165 до 300 километров, что позволит защититься от очень «жестокой русской артиллерии».
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Фото: ru.wikipedia.org A A+ A++
Событие: Администрация президента США Джо Байдена готовится усилить вооружение Украины и передать новые ракетные системы большой дальности. Об этом пишет CNN со ссылкой на ряд чиновников.
Детали и комментарии:Украинские чиновники неоднократно заявляли, что нам крайне необходимы от США реактивные системы залпового огня MLRS 270 и HIMARS. Эти системы способны запускать ракеты, дальность впечатления которых составляет от 165 до 300 километров.
Как отмечает CNN, администрация Белого дома несколько недель подряд отказывалась посылать эти системы, опасаясь, что Украина может применить их для осуществления наступательных атак внутри россии. Этот вопрос обсуждался на прошлой неделе на двух заседаниях с участием заместителей членов Кабинета Министров США. Они опасались, что такие поставки дальнобойного оружия могут спровоцировать россию на возмездие США.
По словам источников, в настоящее время США склоняются к тому, чтобы отправить дальнобойные системы в рамках большего пакета военной помощи Украине, о котором могут объявить уже на следующей неделе, пишет CNN. Как сообщает Reuters, министр иностранных дел России Сергей лавров предупредил, что поставка Украине оружия, способного наносить удары по России, «будет серьезным шагом к неприемлемой эскалации».
«Мы предостерегли Запад самым серьезным образом, что они уже собственно ведут прокси-войну с российской федерацией руками, телами, мозгами украинских неонацистов, но это будет серьезным шагом к неприемлемой эскалации. Надеюсь, что здравый смысл на Западе, там таких еще немного , понимают это», – сказал глава МИД РФ.
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«Некоторые партнеры колеблются, давать ли необходимое оружие, боясь эскалации. Эскалации?! РФ уже применяет самое тяжелое неядерное оружие против украинцев, заставляя людей гореть заживо», — написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и выложил видео работы российской огнеметной системы «Солнцепек».
Между тем, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призывает союзников как можно скорее предоставить Украине дальнобойные реактивные системы залпового огня (РСЗО) , о которых просит Киев, и отвергает идею пойти на уступки путину Об этом он сказал в интервью американскому круглосуточному международному телеканалу Bloomberg.
Джонсон подтвердил свою поддержку предоставления Украине дополнительных вооружений и отверг призывы, кое-где начинают раздаваться на Западе, что Зеленский должен начать договариваться с Путиным и уступить часть территорий.
«Как вы можете договариваться с крокодилом, когда он ест вашу левую ногу? Ему совсем нельзя доверять», – сказал Джонсон, когда его спросили о перспективе переговоров с путинином.
Премьер убежден, что РСЗО позволит Украине защитить себя «от очень жестокой российской артиллерии».